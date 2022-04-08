Yemek yazarı Sedef İybar, Ramazan ayında glutensiz şekerpare tarifi verdi. İybar, çölyak hastalığı, gluten/buğday hassasiyeti gibi sağlık sorunları nedeniyle glutensiz beslenmek durumunda olan veya tercihen glutensiz beslenenler için şekerpareyi yeniden yorumladı.

MALZEMELER

250 gr. Glutensiz Un

60 gr. Fındık unu (Öğütülmüş çiğ)

60 gr. Pudra şekeri

1 çay kaşığı kabartma tozu

100 gr. Oda sıcaklığında tereyağı

1 yumurta

Üstünü süslemek için bir avuç fındık

NASIL YAPILIR?

Malzemelerin hepsini bir kabın içinde yumuşak hamur haline getirin. 30 dakika buzdolabında dinlendirin. Buzdolabından aldığınız hamuru ceviz büyüklüğünde mini toplar şeklinde fırın kağıdının üzerine dizin. Üzerine birer adet fındık ekleyin. Yaklaşık 25 adet şekerpare elde edeceksiniz.

Şerbeti için;

1 su bardağı kaynar su

5 çorba kaşığı bal

1 tatlı kaşığı limon suyu

Not: Yarım su bardağı şeker, 1 su bardağı kaynar su ve 1 tatlı kaşığı limon suyu ile klasik usul şerbet de hazırlayabilirsiniz.

160 derece ısıtılmış fırında 50 dakika pişirin ve üzerine tercih ettiğiniz şerbeti dökün.

Afiyet olsun!