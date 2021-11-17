Göğüs eti nasıl yumuşacık pişer?

Bedensel ve zihinsel gelişim, sağlıklı ve dengeli beslenme için tüketilmesi gereken hayvansal protein kaynaklarının en önemlilerinden biri de tavuk etidir. Tavuk etinin birçok parçası sevilir ancak hafif lezzetleri tercih edenler için tavuk göğüs eti vaz geçilmezdir. Ayrıca besleyici, lezzetli, pratik ve ekonomiktir. Tavuk göğüs etini nasıl pişireceğinizi bilirseniz but ve baget kadar sulu ve yumuşak olur.
İşte size sulu, yumuşacık tavuk göğüs eti pişirme ipuçları…
Tavuk göğüs eti, haşlanmış, tavada kızartılmış, ızgara veya fırınlanmış olarak birçok şekilde hazırlanabilir. İster akşam yemeğinde ana menü olarak, isterseniz salatada, çorbada veya makarna yemeklerinde çok lezzetli ve sağlıklı bir eşlikçidir.
Tavuk göğsü, yağsız ve yüksek proteinli olduğu için özellikle diyet ve spor yapan kişiler için oldukça popüler bir ettir. Ama faydaları bununla bitmez. Beyaz et, tümü sağlıklı bir diyete katkıda bulunan çinko, potasyum, B-6 vitamini, niasin ve magnezyum içeren protein kalitesi yüksek bir besindir.
İşte tavuk göğüs etini pişirmeye başlamadan önce bilmeniz gerekenler:
- Tavuk göğüs etinizin en ideal iç sıcaklığı 75 derece olmalıdır, bunun için mutfağınızda gıda termometresi bulundurmanız faydalı olacaktır.
- Yapacağınız yemekte kullanacağınız tavuk göğüs etinin kemikli ve derili olması pişirme süresini kemiksiz ve derisiz ete göre biraz daha uzatacaktır. Bu süreyi dikkate almanız gerekir.
- Tavuk göğüs etinizi kemikli ve derili pişirseniz her zaman daha sulu ve lezzetli sonuç verir. Kalori endişeniz varsa servis yapmadan önce derisini çıkartabilirsiniz.
- Göğüs etinizi pişirmeden önce en az 1-2 saat marine sosunda tutmak mutlaka etinize lezzet sağlar. Süt ve zeytinyağı, soya sosu ve sarımsak, zeytinyağı ve soğan, yoğurt ve limon suyu baharatlar eklenerek en çok kullanılan marinasyon yöntemleridir.
- Tavuk göğsünüzü salamura tekniği ile su ve tuzlu suda bekletmek etinizin suyunu hapsetmek ve eti yumuşatmak için kesin çözümdür. Özellikle tavada kızartma yapmayı planlıyorsanız en ideal teknik bu yöntemdir.
- Tavuk etlerinizi pişirmeden önce eşit boyutlarda kesmeniz hepsinin aynı zamanda pişmesine olanak sağlar. Eşit pişmesini sağlamak için göğüs etinizi uzunlamasına ortadan ikiye keserek eşit kalınlıkta olana kadar dövebilirsiniz.
Tavuk göğüs etini haşlayarak kullanmak istiyorsanız etiniz pişene kadar düşük sıcaklıkta kaynatmanız gerekir. Lezzetli bir sonuç almak için haşlama suyunuza limon suyu, soğan, sarımsak, defne yaprağı, tane karabiber ve tuz ekleyebilirsiniz.
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