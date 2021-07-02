Granola nasıl yapılır?

Tahıl, yüzyıllardır hayvanların beslenmesinde ağırlıkla kullanıldı. Yulafı, arpayı, çavdarı mutfaklarımıza biraz geç aldık. Peki tahıl ilk etapta nasıl bu kadar popüler oldu? Bunun için granolaya hep birlikte teşekkür edebiliriz.

Dünyanın ritmi her geçen gün daha da yoğunlaşıyor ve zamansal sorunlardan dolayı insanoğlu bir öğününü feda etmek zorunda kalıyor ve bu ritm (sağlıklı fastfood) bizleri alternatif beslenme şekillerine itiyor.

Granola, alternatif bir kahvaltı seçeneği yaratma adına bir fırında, granül ununun kavrulması ve çeşitli aşamalardan geçirilmesi ile zamanla evrilmiş, yulafın da katkısıyla dev bir sanayinin yaratılmasına sebep olmuş bir buluştur.

Granola’nın sağlıklı içerikleri arasında demir, protein, kalp sağlığımız için gerekli sağlıklı yağlar ve lif gibi önemli besinleri sağlayan yulaf, kabuklu yemişler, tohumlar ve kuru meyveler bulunur. Siz de aynı şeyi düşündünüz değil mi? İnanılmaz zengin ve tüm günün ihtiyacı olan besinleri sağlayan bir kase dolusu masum kaçamak.

Kaçamak kısmını biraz açmak isterim; Yulaf şüphesiz sağlıklı ve kalorisi çok düşük bir tahıldır ama granolada genellikle belli miktarda da olsa şeker veya başka bir tatlandırıcı olabilir (bal, pekmez, suni tatlandırıcı vb.) Elbetteki kullanılan reçete de bu konuda önem arz ediyor. Biz hep tercihimizi sağlıklı ve doğal olana yakından yana kullanmak zorundayız unutmayalım. Genelde Müsli ile karıştırılan granola çok daha lezzet ve görsel bir şölen sunuyor bize.

Kısacası yulaf, genellikle granolaya eklenen bir tahıl tanesidir. Özellikle daha sağlıklı bir yaşam biçimi besleyenlerin menüsünde mutlaka olması gereken ana elementtir. Kilo verdirir mi? Kanımca hayır ama kilo koruma ve öğün birleştirme adımların da çok faydalı olduğu muhakkak bir gerçektir. Her şey de olduğu gibi ölçülü yediğimiz tüm besinler bizim dostumuzdur.

MALZEMELER

3 su bardağı yulaf ezmesi

1 su bardağı sızma zeytiyağı

1 çay bardağı turna yemişi

1 çay bardağı kabak iç çekirdeği

1 su bardağı çiçek balı veya pekmez

1 çay bardağı çiğ badem (kabaca kıyılmış)

Yarım çay bardağı ayçekirdeği

Bu malzemeleri kendi tercihlerinize göre çeşitlendirebilir ve ya oranları dengeleyebilirsiniz ama kabaca bu tarifle onlarca kase öğün çıkartmanız mümkün. İyi bir pişirme aşaması uzun süre bozulmadan saklayabilmeniz için yeterlidir.

Sunum için:

Süzme yoğurt

Taze mevsim meyveleri

NASIL YAPILIR?

Fırını 180 dereceye ayarlayın. Sızma zeytinyağı ve balı karıştırıp çırpma teli ile çırpın, sos kıvamı alacaktır. Turna yemişi hariç diğer tüm malzemeleri geniş bir kapta karıştırdıktan sonra zeytinyağı bal karışımını ekleyerek karıştırın bir fırın tepsisine parmak yüksekliğin de dizin. Fırın da yaklaşık 25 -30 dakika ve mutlaka karıştırarak pişirin. Pişme ve kavurma işlemi bittikten sonra soğumaya bırakın. Farklı bir fırın tepsisin de aynı derecede turna yemişini de 3 ile 5 dakika fırınlayın, granolaya ekleyin soğumaya bırakın.

Granolayı sütte bekleterek de tüketebilirsiniz ama ben yoğurt ile tüketilmesini öneririm. Çok daha keyifli ve doyurucu olmasını garanti ediyorum.

Tadınız, tuzunuz kararın da olsun..