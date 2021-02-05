Hafta sonu için pratik Tarçınlı Kurabiye

Fırıncılar eskiden küçük miktarlardaki hamurları fırınlarının ısınıp ısınmadığını kontrol etmek için kullanırlarmış. İlk olarak bu amaçla kullanılan hamurlar, ilk olarak MS 7. yüzyılda içinde çikolata ve başka malzemelerle denenmeye başlanmış. Sonrasında 17. ve 18. yüzyılda sürekli olarak değişik şekillerde ve tatlarda üretilerek günümüze kadar gelmişler.
Bu kısa bilgiden sonra haydi ağızda dağılan, kıyır kıyır, lezzetli ve yapımı çok basit kurabiyelerimizin tarifine geçelim...
MALZEMELER
- 250 gr tereyağı
- 3 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- Yarım çay kaşığı tuz
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
- 3 su bardağı un (elenmiş)
Üzeri için;
- 2 yemek kaşığı pudra şekeri
- 1 yemek kaşığı tarçın
NASIL YAPILIR?
- İlk olarak tereyağı ve toz şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpıyoruz.
- Daha sonra tarçını, tuzu, kabartma tozunu ve vanilini ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz.
- En son elenmiş unumuzu yavaş yavaş ekleyip hamuru elimizle yoğurmaya devam ediyoruz.
- Hamur toparlanmayacak gibi görünebilir ama yoğurmaya devam ettikçe toparlandığını göreceksiniz.
- Daha sonra iki yağlı kağıt arasında hamuru açıp, kalıpla şekiller verebilirsiniz.
- Yağlı kağıt serili bir tepsiye kurabiyelerimizi alıp 170 derecede 20 dakika pişirin.
- Fırından çıkardığımız gibi, pudra şekeri ve tarçın karışımımızı elekle sıcak kurabiyelerin üzerine serpiyoruz.
- Soğuduktan sonra tüketebilirsiniz.
Afiyet olsun :)
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