Hafta sonu için pratik Tarçınlı Kurabiye

Fırıncılar eskiden küçük miktarlardaki hamurları fırınlarının ısınıp ısınmadığını kontrol etmek için kullanırlarmış. İlk olarak bu amaçla kullanılan hamurlar, ilk olarak MS 7. yüzyılda içinde çikolata ve başka malzemelerle denenmeye başlanmış. Sonrasında 17. ve 18. yüzyılda sürekli olarak değişik şekillerde ve tatlarda üretilerek günümüze kadar gelmişler.

Bu kısa bilgiden sonra haydi ağızda dağılan, kıyır kıyır, lezzetli ve yapımı çok basit kurabiyelerimizin tarifine geçelim...

MALZEMELER

250 gr tereyağı

3 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

3 su bardağı un (elenmiş)

Üzeri için;

2 yemek kaşığı pudra şekeri

1 yemek kaşığı tarçın

NASIL YAPILIR?