Hakkari yemek kültürünü Van'a taşıdı

Van'da, Hakkarili Burcu Başak Erik, memleketinin yöresel yemek yaptığı bir lokanta açtı. Lokantaya, anavatanı Hakkari olan 'Ters Lale' çiçeğinin adını veren Erik, gelen müşterilerinin yemeklerden oldukça memnun olduğunu söyledi. Erik ayrıca lokantada 3 kadın çalışan olduğunu ve kadınların kendilerini geliştirebilmelerini istediğini belirtti.
Van'a kısa süre önce yerleşen Hakkarili Burcu Başak Erik, burada lokanta açıp, memleketinin meşhur yöresel yemeklerini yapmaya başladı. Duvarlarında, anavatanı Hakkari olan ters lale çiçeği ve kentin doğal güzelliklerinin resimlerinin yer aldığı Merkez İpekyolu ilçesindeki lokantaya gelen müşteriler, Hakkari'nin yöresel yemekleri doğaba, tirşik, kris, doleme, kipayi, yaprak sarması gibi lezzetli yemekleri tadıyor. Hiçbir yerden destek almadan lokantayı babası ve amcasının verdiği destekle açtığını söyleyen Burcu Başak Erik, bundan sonra ilgili proje birimlerinden destek alması durumunda işini daha da büyüteceğini söyledi.
'MÜŞTERİLER YEMEKTEN MEMNUN'
Lokantaya, Ters Lale ismi koyduklarını söyleyen Erik, "Burayı açtığımızda kadınlara özgü bir yer olsun ve kendilerini daha çok geliştirsinler istedik. Kadınların kendi ayakları üzerinde durması için elimizden geleni yapıyoruz. Burada 3 kadın çalışanımız var. Her gün bir ya da iki yöresel yemek çıkartıyoruz. Kısa süre önce yerleştiğimiz Van'a, kendi kültürümüzü tanıtmak için böyle bir lokanta açtık. Müşteri memnuniyetimiz gayet iyi. Bir sıkıntımız yok. Yöresel yemeklere daha çok ilgi var. Çoğu insan merakından gelip yemeklerin tadına bakıyor. Yemeklerin lezzetini tadınca da sürekli geliyor" dedi.
'HAKKARİ'NİN YÖRESEL YEMEK KÜLTÜRÜNÜ VAN'A TAŞIDIK'
Lokantada garsonluk yapan Şadiye Erik ise Hakkari'deki yemek kültürünü Van'a taşıdıklarını ifade ederek, "Hakkari'nin yöresel yemeklerini çıkarmaya çalışıyoruz. Kadınların daha da özgür olabilmesi için güzel bir şey. Müşteri memnuniyeti de oldukça iyi. Herkes her yerde istediği gibi çalışabilir" diye konuştu.
'YEMEKLER ÇOK LEZZETLİ'
Lokantaya gelen erkek müşteriler ise, kadınların hizmetinden oldukça memnun kaldıklarını anlatarak, "Kris yemeği çok faydalı, tadı da çok güzel. Yemeğin içinde oldukça zengin mamüller var. Kaburga eti, ceviz içi, üzüm, nohut ile işlenmemiş sumak suyu bu yemeğe katılıyor. Çok lezzetli bir yemek. Herkese tavsiye ediyoruz" diye konuştu.
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