Ham incir reçeli

Bitkilerin yetişmesi mümkün olmayan alanlarda bile yetişerek, diğer bitki türlerinin yetişmesine öncülük eden başka bir ağaç yoktur.

Kutsal kitaplarda adı geçen incir ağacı... Medeniyetlerin doğuş ve gelişmesinde, her dinde veya kutsal kitaplarda sözü edilen bir ağaçtır. Verimliliğin bereketin ve enerjinin sembolü olmuştur.

İncir ağacı yok olursa hayat da yok olur! Arılar olmazsa hayat da biter! Bu gibi beylik sözleri çok ciddiye almalıyız. Konumuz incir bu sebeple vurgulu bir cümleyi eklemeyi bir borç biliyorum. Öyle ki, incir ağacının tükenmesi halinde doğal hayatın ve dolayısıyla insanlığın yok olacağı bile söylenir. İncir ağacı her yerde yetişebilecek güce ve hayat sevgisine sahiptir. Kökleriyle sıkı sıkı tutunur ve en zor şartlarda bile meyvesini bize armağan eder.

Evinizin arka bahçesinde, yol kenarında, yeşilin olduğu her yerde görebileceğiniz bu bereketli yemişi değerlendirecek mutlaka bir şeyler yapmalısınız. Bunun en lezzetli ve kolay hali incir reçelidir.

İncir, harika bir lif ve vitamin kaynağının yanı sıra kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi minerallerle donatılmıştır. Tatlı ve narin lezzeti genellikle bal ve meyvelerle karşılaştırılır. Reçel haline getirildiğinde, doğal ve hoş kokusu baskın bir aromaya sahiptir ve tabaklarınızı zenginleştirebilir. Peynir tabakları, şarküteri ürünleri, tatlı ve tuzlu gözlemeler gibi lezzetli yemekleri tamamlamakta harikalar yaratır. Koca bir yıl topladığınız el emeği bir tatlıyı ailecek tüketebilirsiniz.

İçi kırmızı, çıtırık tohumları ile dolu olan bu meyveyi dalından koparıp ısırmak en büyük zevklerden biridir. Onları pişirdiğimiz her şeye dahil edebiliriz. Çok yönlü ve lezzetli olan incir kahvaltıdan tatlıya kadar kullanabileceğimiz en güzel atıştırmalıktır.

Bu yazı benim için çok ama çok önem arz ediyor. Konumuzun dışına çıkmadan bu reçeli yaptığım yerin ve hikayesini paylaşmak istiyorum.

Muğla’nın güzel bir ilçesinde sağımda solumda gördüğüm bir sürü incir ağacından faydalanmalıydım. Marmelat ya da reçel çok güzel bir seçenek. İncirleri toplarken ağaçlara teşekkür etmem gerektiğini eşimin uyarısıyla hatırladım. Çünkü ağaçlar hiçbir şey beklemeden bizlere meyve veriyorlar. Reçeli ailecek çıkmış olduğumuz yaz tatilinde, bir köy evinde tertemiz doğasından topladığım ham incirle yaptım. Sanırım bu unutulmaz bir tarif olacak benim için.

Manavgat'tan sonra Muğla’da başlayan yangının bizzat şahidi oldum. Çok üzgün ve çok şaşkınım. Size verebileceğim en önemli reçete; bir tutam insanlık…Dünya sadece insanların değildir. İnsanlık kibirden, sadece ben duygusundan kurtulmadan tabiatın varlığına saygı duymadan yarına temiz bir ayak izi bırakamaz. Sizler Tv’lerden izlerken biz ailecek ormanın, orman canlılarının kocaman bir habitatın yok oluşunu izledik, çaresizce. Halbuki toprak ve doğa kardeşleri yani diğer tüm canlılar için, insanlık için üretmeye vermeye karşılıksız devam ediyor. Kıyameti andıran bu çevre felaketi bir kez daha doğaya çok güçlü bağlarla sahip çıkmamız gerektiğini bizlere hatırlattı. Umuyorum bu son olur...

İncir reçeli çok kolay ve pratiktir. Hatta kendi kendine bile reçel olabilecek yeteneğe sahiptir. Kuru incirle de yapabilirsiniz. (3-5 saat suda beklettikten sonra)

Bu reçel tarifi ham incirin içinde ki tüm mineral ve vitaminleri içine hapsetmesini sağlayacak bir tariftir.

MALZEMELER

1 kg Ham İncir

100 gr Şeker ( Esmer şeker rengini koyu olsun isteyenler için kullanılabilir)

2 Su Bardağı

4-5 Adet Karanfil

Yarım Limon Suyu

NASIL YAPILIR?

Bu tarifimde taze ham incir kullanacağız. Ben kabuklarını soymadan kullandım. Arzu eden çok ince kabuklarını alabilir. İncirleri yıkayıp süzün. Kürdan ile kabukların üzerinden birkaç delik açmakta fayda var. Hem haşlarken acısı çıksın hem de şerbete attığımızda tadı içine çeksin diye.

İncirleri tencereye koyun ve üstünü geçecek kadar su ekleyin. Yaklaşık yarım saat kaynatın. Birkaç dakika sonra avuç içinde hafifçe sıkarak tekrar tencereye alın. Sıktığımız zaman biraz buruşuk olacaktır ama tekrar suya girince suyu içine çekip dolgunlaşacaktır. Yeterki sıkarken yumuşayan incirleri parçalamayın.

Şerbetini hazırlayın. 2 su bardağı toz şekeri tencereye alıp kaynatın. Kaynamaya yakın karanfil ekleyin ve daha önce haşladığınız incirleri şerbetin içine alın. Biraz kıvam alana kadar yaklaşık 5 ila 10 dakika kısık ateşte kaynatın. En son limon suyunu ekledikten sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

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