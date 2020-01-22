Hamsi pide ile buluştu

Hamsili pideyi pişirmek için fırının başına geçen Resul Sarıkoç bir yandan seslendirdiği Karadeniz türküleriyle kulaklara hitap ederken, diğer yandan pişirdiği pidelerle midelere hitap ediyor. Pidenin yapımında ilk olarak içine söğüş şeklinde doğranmış soğanlar özenle diziliyor. Ardından kılçıkları temizlenmiş hamsiler pidenin içerisine sırayla yerleştiriliyor. Pidenin ortasına ise Trabzon’dan gelen tereyağı koyulup fırına veriliyor. Hamsili pide isteğe göre, açık yuvarlak, uzun açık ve kapalı şekilde hazırlanıyor. Hamsili pideyi ilk defa yiyen vatandaşlar, çok farklı ve lezzetli olduğunu ifade etti. Hamsili pide Beylikdüzü Yakuplu mahallesindeki yerinde gastronomi meraklılarını bekliyor.
“Müşterilerden olumlu tepkiler aldık”
Besteleyip seslendirdiği şarkılar ile bilinen ses sanatçısı Trabzonlu Resul Sarıkoç, “Hamsili pideyi yaptıktan sonra müşterilerden çok olumlu tepkiler aldık. Pideyi yapmak için önce hamurumuzu açıp altına söğüş şeklinde hazırladığımız soğanlarımızı diziyoruz, kılçıkları alınmış hamsileri güzelce soğanların üzerine dizip fırına veriyoruz. Fırında pişirirken Trabzon tereyağı kullandığımız için farklı bir lezzet oluyor. Kıbrıslı bir müşterimiz tadını çok sevdiğini söyledi. Yaptığım yemeklere içimdeki müzik sevgisini aşılayarak daha güzel bir lezzet katıyorum” ifadelerini kullandı.
“Trabzonluyum ilk defa böyle bir pide yedim”
Herkesin hamsili pidenin tadına bakması gerektiğini belirten Ali Hasanoğlu, “Trabzonluyum ilk defa böyle bir pide yedim. Çok lezzetli ve çok hoşuma gitti böyle bir pidenin yapılması. Bildiğimiz pidelere benzemiyor ve lezzeti de çok güzel. İlk defa tattığım bir lezzetti, ancak çok beğendim, herkese tavsiye ederim” dedi.
“Bu pideyi yiyebilmek için Fatih’ten buraya geldim”
Hamsili pideyi ilk defa yediğini ifade eden Davut Çebi, “Daha önce hamsili pide hiç yemedim. Burada hamsili pide yiyen bir arkadaşım bana tavsiye etmesiyle, sırf bu pideyi yiyebilmek için Fatih’ten buraya geldim. Tadı çok farklı, güzel bir lezzeti var” ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!