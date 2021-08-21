Butter Chicken nasıl yapılır?

Hem baharatıyla hem sebzeleriyle hem de enfes sosuyla muhteşem bir lezzet ortaya çıkacağından emin olabilirsiniz. Aşağıda tüm malzemeleri yazıyorum. Şimdiden afiyet olsun.

Tavuk Marinasyonu için;

500 gr tavuk göğsü

Yarım çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı limon

3 çorba kaşığı yoğurt

2 tatlı kaşığı zencefil

4 diş sarımsak

1 çorba kaşığı kırmızı biber

1 çorba kaşığı gram masala

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Sos Hazırlığı;

200 ml su

500 gr domates

1 küçük soğan

1 çorba kaşığı zencefil..

8 diş sarımsak

1 çubuk tarçın

1 tane defne yaprağı

1 çorba kaşığı kırmızı biber

2 çorba kaşığı tereyağı

12 adet çiğ kaju

3 yemek kaşığı krema

Nasıl yapılır?

Tavuğu tüm malzemeleriyle videoda gösterildiği gibi karıştırıyoruz ve 1 saat buzdolabında marine ediyoruz.

1 saat sonunda az yağda tavukları kızartıp kenara alıyoruz.

Tencerede sosu için suyu ısıtıyor domatesi ve tüm malzemeleri ekleyip 20 dk kaynatıyoruz.

Sürenin sonunda defne yaprağı ve çubuk tarçını da çıkarıp, kalan sosumuzu rondodan geçirip süzüyoruz.

Aynı tencere/tavada 2 yemek kaşığı tereyağını eritip süzdüğümüz sosu kaynama noktasına getiriyoruz. Tavukları ekleyip karıştırıyoruz. 5 dakika daha orta ateşte kaynatıp son olarak 3 yemek kaşığı kremayı ekleyip yemeğimizi hazır ediyoruz.

Tavuğumuz hazır! Afiyet olsun

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