Lezzetin başkenti Afyonkarahisar UNESCO tarafından gastronomi alanında dünyanın 36'ncı, Türkiye'nin 3. tescilli şehri. Afyonkarahisar'ın bugüne kadar 18 ürününün tescil edildi, tescil bekleyen 15 ürünü daha bulunuyor.

Peki coğrafi işaret tesciline hak kazanan İlibada dolması nasıl yapılıyor?

MALZEMELER

1,5 kg labada (efelek, evelik otu olarak da bilinir, bu tarif pazı ile de yapılabilir)

1 su bardağı düğü (ince bulgur)

1 su bardağı göce (ince buğday)

2 çorba kaşığı un

2 orta boy soğan

2-3 diş sarımsak

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 çorba kaşığı salça

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı kırmızı biber

1 tatlı kaşığı tuz

NASIL YAPILIR?

Düğü, çekilmiş göce ile karıştırılır. Yarım su bardağı sıvı yağın birazı tencereye konulur ve içine ince doğranmış soğan ilave edilir. Pembeleşene kadar kavrulur. Un ilave edilir. Kavrulan soğanlara düğü ve çekilmiş göce karışımı eklenir ve az miktarda su ile pişirilir. Tuz, kuru nane ve kırmızı biber ilave edilir. Labada hafif haşlanır. Hazırlanan harç, labada ile muska şekli verilerek sarılır, tencereye dizilir ve üzerine su ilave edilip pişirilir. Tavada kızdırılan yağa salça konularak, içine nâne ve kırmızı biber katılır. Pişen dolmanın üzerine önce sarımsaklı yoğurt daha sonra hazırlanan sos dökülerek servis edilir. Not: İlibada Afyonkarahisar'da labada bitkisine verilen yöresel bir isimdir.