İncir uyutması sofraların vazgeçilmezi

Yüzyıllardır Anadolu sofralarını süsleyen Ege Bölgesinde üretilen inciri sütle buluşturan Yozgatlılar, kentin yöresel lezzetlerinden biri haline gelen incir uyutması tatlısını, sofralarından eksik etmiyor. Yozgatlılar, incir, süt ve şekerin buluşması ile ortaya çıkan bu lezzete yoğun ilgi gösteriliyor. İncir uyutması süt kaynayıp malzemeleri içerine konulduktan sonra yaklaşık iki saat uyutmaya bırakılıyor daha sonra üzerine ceviz eklenerek servis ediliyor.
İncirin sütle kaynatılıp bekletilmesi dolayısıyla ‘uyutma’ adını alan ve halk arasında “İnciri Aydın’dan uyutması Yozgat’tan” sözüyle anılan tatlı evlerde hazırlandığı gibi işletmelerde de yapılarak müşterilerin istifadesine sunuluyor. Yozgat’ta bir işletmede hazırlanan hafifliği ve lezzetiyle çok rağbet gören incir uyutması, Türkiye’nin birçok iline de kargo yoluyla gönderiliyor.
İncir uyutmasının Yozgat’a özgü bir tatlı olduğunu ve yıllardır incir uyutması yaptığını söyleyen tatlı ustası Veysel Karabulut, incir uyutmasının yapılışını anlattı. Karabulut, “ İncirimizi yıkadıktan sonra doğradık tenceremize sütümüzü koyup kaynattık. Şekerimizi ilave ettik ve sütümüz bir saat boyunca kaynadı. Süt kaynadıktan sonra incirimizi şekerimizi ilave ettik ve daha sonra çanaklarımıza böldük ve iki saat incirimizi uyutmaya bıraktık. Uyutmaya bıraktığımız için adı incir uyutma, muhteşem bir tattır” dedi.
İşletme Müdürü Muhammet Emin Ekici ise “İncir uyutması Yozgat’ın yöresel tatlılarından bir tanesidir. Yozgat’ta incir yetişmiyor ama Aydın’dan inciri getiriyoruz. İşletmemizde biz uyutuyoruz değerli misafirlerimiz de uyandırıyor. İncir uyutmalarını ülkemizin dört bir yanına kargo ve otobüs ile gönderiyoruz. Günlük 500-600 adet satışımız oluyor. İncir Aydın’dan geliyor uyutması Yozgat’ta yapılıyor. Muhteşem bir tat ve lezzet, herkesin bu tadı tatmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.
Vatandaşlar ise incir uyutmasının çok lezzetli olduğunu bu tatlıyı beğenerek yediklerini söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!