İspanyol omleti nasıl yapılır?

Malzemeler (4 kişilik)
- 4 adet patates
- 4 çorba kaşığı zeytinyağı
- 2 adet orta boy kuru soğan (yarım ay şeklinde doğranmış)
- 4 adet yumurta
- 3 dal taze yeşil soğan sapları
- Tuz ve çekilmiş tane karabiber
Nasıl yapılır?
Patatesleri yıkayıp kurulayıp soyun, ince halkalar halinde doğrayın. Tencereye soğuk su doldurun, tuz ve patatesleri ilave edin. Su kaynadıktan sonra orta ateşte 5 dakika pişirin. Zeytinyağını bir tavada kızdırın, soğanları kavurup patatesleri ilave edin: Patatesler pembeleşinceye kadar orta ateşte 5-6 dakika kavurmaya devam edin. Tuz ve karabiberi ekleyin, ateşten alın. Kavurma işlemini yaparken devamlı karıştırın. Karıştırma kabının içinde yumurtaları çırpın, kavrulmuş patates ve soğanları yumurtalara katın. Tavanızı ateşe koyun, biraz kızdırın. Patatesleri ve yumurtaları tavaya dökün. Omletin bu yüzünü 2-3 dakika pişirin, daha sonra diğer yüzünü de 2-3 dakika pişirin. Ateşten alın, omlet ılıdıktan sonra dilimleyip taze yeşil soğanın sapları ile süsleyerek servis edin.
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