İtalya'nın unsuz keki Torta Caprese

Hata yapmak yeni bir şeyler öğrenmenin en iyi yollarından biri. Hatta en iyi fikirlerin bazen hatalardan doğduğu söylenir. İnsanlık tarihinde de çok kereler büyük insanların başına gelen bu. Mutfakta da kimi hatalar büyük başarılara neden olabiliyor. İtalya'da pastacılığın ikonik lezzetlerinden olan Torta Caprese bir hata sonucu doğdu. İlginç mutfak hikayesi İtalya'daki Capri Adası'nda yaşanıyor.

1920'lerde Carmine Di Fiore adlı aşçı çikolatalı kek yapmak için hazırladığı karışıma un eklemeyi unutuyor. Ancak tatlı fırından çıktıktan sonra, harika nemli ve yumuşak dokusunun yanı sıra glutensiz olması sayesinde büyük bir başarı elde ediyor.

Caprese keki, yumuşak bir kalbe ve hafif bir dış kabuğa sahip bir çikolatalı kek. Badem, bitter çikolata ve biraz daha fazlası ile hazırlanan caprese keki, sadeliği ile herkesi fetheden, hazırlaması kolay bir geleneksel tatlı. Kek kabartma tozu vs olmadığı için kabarmıyor dilerseniz dondurma ile ya da sade olarak da servis edebilirsiniz.

MALZEMELER

125 gr oda sıcaklığında tereyağı

140 gr toz şeker

3 büyük yumurta (oda sıcaklığında)

140 gr %70 bitter çikolata

200 gr badem (soyulmuş) ya da 175 gr badem unu

Bir tutam tuz

Üzerini süslemek için pudra şekeri

NASIL YAPILIR?

Mutlaka iyi kalite en az yüzde 70 kakaosu olan bitter çikolata kullanmalısınız. Caprese keki yapmak için çikolatayı parçalayıp benmaride veya mikrodalgada eriterek başlayın. Sonra soğumaya bırakın. Tereyağı, şeker ve tuzu mikser kabında birleştirin; Çırpıcıyı çalıştırın ve iyi çırpılmış bir karışım elde etmek için birkaç dakika çalışın. Alternatif olarak, ortak bir kapta bir tahta kaşık kullanarak tereyağı, şeker ve tuzu krema haline getirebilirsiniz.

Oda sıcaklığındaki yumurtaları tereyağlı kremaya ekleyin, ardından eritilmiş çikolata ve badem ununu ekleyin. Çırpıcıda iyice karıştırın. Badem unu yerine ben genellikle soyulmuş 200 gr bademi mutfak robotunda iyice çekiyorum. Yaklaşık 20-22 cm çapında bir kelepçeli kalıbı yağlayıp unlayın ve karışımı içine dökün.