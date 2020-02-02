İzmirliler Ege balıklarını seviyor

Kış mevsiminin vazgeçilmez lezzetlerinden deniz ürünleri, tezgahlarda bollaştı. Yaz aylarına oranla bu mevsimde balığın bollaşması ile birlikte vatandaşların da ilgisi arttı. Birbirinden leziz balıklar yoğun talep gördü. Bölgesel olarak vatandaşın balık tercihi ise farklılık gösteriyor. İstanbulluların hamsiye rağbet gösterdiği belirtilirken, İzmirliler ise daha çok Ege balıklarını tercih ediyor. Ege balıklarında ise ilk sırada çipura ve levrek, ardından sardalya ve kaya barbunu gibi deniz ürünleri İzmirlilerce satın alınıyor. İzmir'in önemli balık satış noktalarından Havra Sokağı'nda balıkçılık yapan Serkan Çömlek, "Bu sene palamut, çinekop gibi mevsim balıkları olmadığı için İzmir'e dışarıdan balık gelmedi. Bizim burada en çok sattığımız balık çeşidi levrek, çipura, sardalya. Bunlar da Ege balığı olduğu için tercih ediliyor. Levrek çipura 25-30 TL arasında değişiyor, sardalya ise 10 TL'ye satılıyor. Hamsinin talebi ise fiyatı 10-15 TL olduğu zamanlarda artıyor. Onun yukarısındaki rakamlara talep olmuyor. İzmir'de hamsi hem az çıktığı için, hem de fiyatı yüksek olduğu için tercih edilmiyor" dedi.
'TEMİZ VE LEZZETLİ OLDUĞU İÇİN TERCİH EDİYORUZ'
Balıkçı tezgahlarını uzun süre gezdikten sonra eşiyle birlikte çipura satın almaya karar veren Adnan Özselçuk, "Bugün çipura satın aldık. Bence de İzmirliler en çok çipurayı seviyor. Bizler Karşıyaka'da oturmamıza rağmen balık satın almak için Kemeraltı Havra Sokağı'na geliyoruz. Çipurayı ise büyük ve temiz olduğu için aynı zamanda lezzetli olduğu için tercih ediyoruz" şeklinde konuştu.
'YENİ YASALARLA BİRLİKTE DÜZELECEK'
İzmir'in bir diğer önemli balık satış noktalarından biri olan İnciraltı'ndaki balık halindeki esnaflardan Osman Kocabıyık, "İzmir'de genelde Ege balıkları olan çipura ve levrek satılıyor. İstanbul'da ise Karadeniz yakın olduğu için hamsi yoğun ilgi görüyor.
İzmir'de ise Ege balığı yenir. Sezonuna göre olduğu için Karadeniz'de su biraz daha serin oluyor. Ege'de ise Karadeniz'de çıkmayan kara barbunu gibi balıklar tercih ediliyor. Bu sezon ise kötü bir sezondu. Ege'de kuralsız avlanmalar oldu ama yeni yasalarla birlikte bu durumun düzeleceğini düşünüyoruz" dedi.
İnciraltı'ndaki bir diğer balıkçı esnafı Şevki Koçer ise, "Ege Bölgesi'nde hamsi tarzı balıklar tercih edilmiyor. Bize de hamsi geliyor ama çok az miktarda oluyor. Ege balıkları ise İzmir'de hem fiyatları hem de lezzetleri açısından tercih ediliyor" diye konuştu.
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