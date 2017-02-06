MALZEMELER
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- Fırın kağıdı
- 225 gr tereyağı
- 250 gr bitter kuvertür çikolata, küçük parçalar halinde doğranmış
- 3 iri boy yumurta, oda ısısında
- 200 gr toz şeker
- 1 çorba kaşığı instant granül kahve, 1 çorba kaşığı ılık suda eritilmiş
- 85 gr un
- Bir tutam tuz
- 1 tatlı kaşığı vanilya ekstratı
- 250 gr bitter kuvertür çikolata, ince doğranmış
NASIL YAPILIR?
- Öncelikle fırın kabının her tarafına 1 tatlı kaşığı tereyağı sürün ve fırın pişirme kağıdı ile yanlardan taşacak gibi kaplayıp hazırda bekletin.
- Tereyağını orta boy bir sos tenceresine alın ve kısık ateşte eritin, ocağı kapatırken küçük parçalar halinde doğradığınız 250 gr çikolatayı ilave edin ve eriyene kadar karıştırın. Çikolata, tereyağının sıcaklığıyla kolayca eriyecektir, kenarda soğuması için bekletin.
- Bu arada yumurtaları derin bir çırpma kabına alıp mikserin yüksek deviri ile çırpmaya başlayın. Yumurtaların rengi açılıp krema kıvamına gelene kadar (yaklaşık 6-7 dakika) şekeri ve kahveyi ekleyip 2-3 dakika daha çırpın. Bu aşamadan sonra mikser kullanmayın!
- Erimiş tereyağı &çikolata karışımını yumurtalı şekerli karışıma yavaş yavaş eklerken spatula ile alttan üste doğru nazikçe karıştırın.
- Elenmiş un, tuz ve vanilya ekstratını ekleyip spatula ile alttan üste doğru, aynı yönde yavaşca karıştırın.
- En sonunda küçük parçalara kesilmiş çikolataları ekleyip karıştırın. Kek hamurundan daha koyu kıvamlı olan karışımı yağ sürülüp fırın kağıdı yerleştirilmiş kalıba alın, üzerini spatula ile düzeltin.
- Beş dakika önceden 175 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika pişirdikten sonra kürdan testi yapın, dışı kıyır kıyır, içi hafif nemli ise pişmiş demektir. Eğer halen çok ıslak ise en fazla 5 dakika daha pişirmeniz yeterlidir.
- Soğuduktan sonra keskin bir bıçakla küçük kare veya kalıbınız varsa kalp vb. parçalara ayırın.
Afiyet olsun...
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