Kalanları tüketmenin en güzel hali: Omlet

İyi bir omlet sihir gibi gelebilir aslında. İki yumurta bir tutam tuz ve yağ sizi zengin bir öğünle şımartabilir. Yumurtadan korkmayın. Özellikle son dönemlerde 2 öğün beslenen kişilerin ilk öğünleri yumurta ağırlıklı.

Bu tarif o gün buzdolabında ne varsa onun ürünü. Kalanları tüketmenin en güzel halidir omlet. Evde kalan ekmekleri de yöresel tariflerle örneğin tirit gibi hazırlayıp akşam yemeğimizi klasiğin dışına çıkarabiliriz. Kalmış patatesten borani de akşamınızı kurtaracak reçetelerden biridir.

Sadece bir omlet yapmak basit bir iş gibi görünebilir ama hem ekonomik hem bedenen bizi sofradan hafif kaldıracak bir öğündür omlet.

Kabarık omlet nasıl yapılır?

Çok lezzetli ve estetik olarak iştah açıcı bir omlet kabardığında ancak kendini belli eder. İyi çırpılmış yumurtalara bir tatlı kaşığı soğuk su ilave edebilirsiniz. Su yumurtalı harcı seyreltecek gibi görünse de buhar haline gelinceye kadar aslında mayalanma işlevini meydana getirir. Harcı tavaya döktüğünüzde spatula ile yumurtaların kenarlarından geçişler yapınız ve dalgalar yaratın bu hem eşit şekilde pişmesini sağlar hem de kenarlarını hafiften çıtırlaştırır. Tereyağ kullanmanızı öneririm.

Süte ihtiyacınız var mı?

Bence şart değil ama bir kaşığı bile tarifinizi çok daha lezzetli yapabilir.

Fransız mı Amerikan Omleti mi?

En iyi omlet severek evde canınızın istediği malzemeleri ilave ederek yaptığınız omlettir. Yapması ve teknikleri konusunda tamamen özgürsünüz. Bahçenizde yetişen ıspanakla evde mayaladığınız taze peynirle eşleştirilmiş kocaman bir tabak omlet, iki gün önceden yaptığınız, mikrodalgada ısıtıp servis ettiğiniz bir ana yemekten çok daha neşeli bir yemek vaat eder.

Köpük Köpük bir omlet için dikkat edilecek hususlar

Oda sıcaklığında yumurta

Tereyağ hafif kahverengi halini alınca harcı tavaya bocalıyacağız

Mümkünse dökme demir tava (teflondan uzaklaşalım)

Aslında lazım olan şeyler sadece malzeme ve tava!

MALZEMELER

1 yemek kaşığı Tereyağı

3 adet orta boy Yumurta

2 adet Kuşkonmaz

1 avuç Maydanoz

5 adet Çeri domates

1 tutam kaya Tuzu

1 tutam Karabiber

NASIL YAPILIR?

Tavanızı ısıtın içine bir kaşık tereyağı koyun erisin. Daha önce 2 dakika blanç yaptığınız kuşkonmazları ağza gelecek şekil de doğrayın ve tereyağında soteleyin. Çeri domatesleri ortadan ikiye bölerek kuşkonmazlara ekleyin, aynı şekil de sotelemeye devam edin. Yumurtaları kırın. Tuz karabiber ve kıyılmış maydanoz ile birlikte iyice çırpın. Karışımı tavaya eşit bir şekil de dökün. Kalıp almasını bekleyin, sakın karıştırmayın. Spatula ile yanmasın diye kenarları sıyırın. Pişen ile pişmeyen kısımları spatula yardımı ile yumurta şeklini bozmadan yer değişin. Yumurtanın eşit pişmesini ve şeklinin de düzgün olmasına özen gösterin.

Tadınız tuzunuz kararında olsun