Çorum'da yaklaşık 6 ayda hazırlanan ve lezzetiyle öne çıkan Kargı tulum peyniri, Türkiye geneline pazarlanıyor.
Kargı ilçesinin 2 bin rakımlı yaylalarında otlayan hayvanların sütüyle hazırlanan tulum peyniri, bez çuvallara konularak serin bir yerde 6 ay bekletiliyor.
İdeal kıvamına kavuşan peynir, deriden yapılan paketlere aktarılıp internet aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanından talep eden tüketicilere gönderiliyor.
İlçede 25 yıldır bu yöntemle tulum peyniri üreten Düğen ailesi, bir yandan üretim kapasitesini artırırken, diğer yandan ulusal fuarlara katılarak ürünlerini tanıtıyor.
Kargı tulum peyniri üreticisi Mustafa Düğen, tulum peynirinin hiçbir katkı maddesi eklemeden tamamen organik yöntemle elde edildiğini söyledi.
Peyniri zahmetli bir sürecin ardından tüketiciye sunduklarını belirten Düğen, üretim süreciyle ilgili şu bilgileri verdi:
"Kargı tulum peyniri üretimine, yaylalarda otlayan hayvanlarımızı sağarak başlıyoruz. Yaylalarımızdaki 500'e yakın endemik bitkiden beslenen hayvanlarımızın organik sütünü 30-35 derece aralığında ısıtıp, mayalama teknelerine alıyoruz. Burada 36 saate kadar bekletilen süt, teleme (tuzsuz yumuşak peynir) haline geliyor. Sonraki 5 saatte suyunun akmasını sağladığımız telemeyi bez torbalara koyup bir hafta baskıda bekleterek yaş peynir haline getiriyoruz."
Sütün istenen kıvamda yaş peynir haline gelmesinin 3 hafta sürebildiğini anlatan Döğen, "Bu sürecin akabinde büyük çuvallara aktarıp 6 ay bekletiyoruz. Ardından olgunlaşan ürünlerimizi karıştırma kazanlarına alıp peynirlerin ufalanmasını sağlayıp, deriyle buluşturuyoruz." dedi.
Döğen, peyniri saran tulumun koç ya da koyun derisinden olması gerektiğinin altını çizerek şunları kaydetti:
"Kargı tulum peynirinin süt, şirden mayası ve tuzdan başka hiçbir katkı malzemesi yoktur. Buradaki endemik bitkilerin ve kuzeyden gelen sert rüzgarların peynirimizin aroma ve kokusunu farklılaştırdığı bilinir. Bu nedenle Kargı tulum peynirinin aroma ve kıvamını başka bölgelerde yakalamak mümkün değildir. Tulum peynirimizin ince dilimler halinde kesilip tüketilmesi, tadının en iyi şekilde alınabilmesi açısından tavsiye edilmektedir."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!