Kayısı bazlamaya girdi

3 yıl önce KOSGEB’in desteği ile ev yemekleri yaparak ticarete atılan Malatyalı kadın girişimci zamanla işletmesini büyüttü ve şuanda Türkiye’nin birçok noktasında ev usulü bazlama üretiyor. Kayısısı ile ünlü Malatya’da çevresindeki arkadaşlarının da tavsiyesi ile bazlamalara kayısı ve çekirdeğini koyan Çobanoğlu, meraklısına farklı bir lezzet sunmaya başladı.

Malatya’da ilk kez kayısılı bazlama yapıldığını söyleyen kadın girişimci Çobanoğlu, ilginin beklediklerinden de çok olduğunu ifade ederek talebin çok olduğunu söyledi. Türkiye genelinde de siparişler aldıklarını belirten Çobanoğlu, “Malatya halkı kayısılı bazlamamızın tadını beğendi, inşallah talep daha da artar” dedi.

Bazlamanın emek gerektiren bir ekmek olduğunu ve kayısılı seçeneğinin de bu zahmeti katladığını ifade eden Çobanoğlu, “Türkiye çapında anlaşmalı kargomuz olduğu için yurdumuzun dört bir yanında bu lezzeti tatmak için talep alıyoruz. Bazlamalarımızın tanesini 2,5 TL’den satıyoruz” diye konuştu.

Birçok ülkeye yaptığı ihracat ile dünya kuru kayısı ihracat lideri Malatya’da özellikle iç piyasada da birçok ürünü kayısılar süslüyor. Tatlı başta olmak üzere birçok alanda kullanılan Malatya kayısısı, kendine has aroma ve tadıyla da damakları tatlandırıyor.