'Develi Cıvıklısı', parça etin çift bıçak altında kıyılarak küçük parçalara ayrılması, etin yağının da çift bıçak darbeleriyle 'cıvıtılması' ile yapılıyor. Erciyes Dağı eteklerinde yetiştirilen koyun ve danaların etinin, 1 gün boyunca dinlendirilip pişirilmesiyle hazırlanan, domates ve biber eklenmesiyle hazırlanan Develi Cıvıklısı, yıllardır bölgede en çok tercih edilen tatlar arasında.
Yavuz Sultan Selim döneminde adına ferman yazıldığı rivayet edilen ve 500 yıllık geçmişe sahip pide çeşidi, yüzyıllardır orijinalliği korunarak nesilden nesile aktarılıyor.
Konya'nın etli ekmeğine rakip
25 yıldır ilçede 'Develi Cıvıklısı' yapan ve aynı zamanda ilçe Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanlığını Mehmet Somuncu, "Develi'ye has bir lezzet olduğu için kendi hayvanlarımızdan elde ettiğimiz etlerle, kendi yöremize ait unumuzla yapmış olduğumuz bir üründür. Türkiye genelinde Develi'ye ait olan bu lezzet Develi Belediyesi'nce patenti alınarak tescillenmiştir. Eti taze olmalı, günlük doğranmalıdır. Cıvıklı'nın eti kesinlikle makinede çekilmez; çünkü etin suyunu çıkarıyor. Onun için genelde bıçakla doğranması lazım. Eti doğradıktan sonra 1 gün eti dinlendiririz. Et, dinlenme sırasında ağlar. İçindeki kan boşalır. Sadece 1 gün dinlendirildikten sonra domatesimizi ve biberimizi doğrarız, harç haline getiririz. Daha sonra eti hamurun üstüne dökeriz. 45 dakikada pişirilemeyen eti biz 5 dakikada pişiriyoruz. Önemli bir lezzet olan Develi cıvıklısı Konya'nın etli ekmeğine rakip. Bir yiyen bir daha vazgeçemiyor. Erciyes'e gelen yerli ve yabancı turistler cıvıklı yemek için Develi'yi tercih ediyor. İlçemizde sayısı 30'u bulan cıvıklı salonu var" dedi.
Kayseri Cıvıklısı nasıl yapılır?
Malzemeler
Hamuru için;
- Bir kilo un
- Su
- Maya
- Tuz
İç malzemesi için;
- 1/2 kg kuşbaşı et
- 3 soğan
- 4 yeşil biber
- 2 kırmızı biber
- 5 domates
- Bir tatlı kaşığı biber salçası
- Bir tatlı kaşığı domates salçası
- Maydanoz
Hazırlanışı
- Hamur malzemelerini karıştırıp mayalı bir hamur elde edin ve iç malzemeyi hazırlarken hamuru bir kenarda dinlendirin.
- İç malzeme için kuşbaşı etleri minik minik doğrayın. Soğanları, biberleri ve domatesleri de doğrayarak et ile karıştırın. Üzerine sıvı yağı ve salçayı ekleyerek harmanlamaya devam edin.
- Mayalanan hamurdan yumruğunuz kadar beze alıp uzunlamasına açın. İçine harçtan dilediğiniz miktarda koyun. Hamura pide şeklini veren. Tüm hamuru bu şekilde yaptıktan sonra hazırlanan pideleri önceden ısıtılmış 180 derecede üzeri kızarana kadar pişirin.
- Fırından çıkardıktan sonra üzerine maydanoz ilave edip yiyebilirsiniz. Afiyet olsun.
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