Kerebiç tatlısı tarifi

Mersin yöresinin özel lezzeti Kerebiç Tatlısı'nın yapımı gözünüzde büyümesin! Az malzemeyle yapılabilen bu eşsiz tatlı, elbette usta ellerden çıktığında bir başka... Yine de Ramazan sofralarına farklılık katmak için siz de yapmayı deneyebilirsiniz. Evde Kerebiç Tatlısı yapımı için işte malzemeler ve tarif...

Kerebiç tatlısı nasıl yapılır?

MALZEMELER

Dış Harcı

Un (alabildiği kadar)

3 yemek kaşığı irmik

2 Yumurta

200 gr Yağ

İç Harcı

Ceviz veya Antep Fıstığı isteğe göre

Şeker (isteğe göre)

Kreması

Çöven Otu

Su

Şeker (isteğe göre)

NASIL YAPILIR?

Özelikle Ramazan ayında çok tüketilen bir tatlıdır. Kerebiç, içli köfte şekline getirilerek yapılan kısmın dışı irmik, yağ, karbonat ve şekerle yapılır, içine Antepfıstığı veya ceviz konulur. Hassas durum kurabiyelerin kesinlikle kızarmış olmaması gerekiyor. Kreması ise çöven otu köklerinin bir gece suda bekletilmesinin ardından 5 saat süreyle kaynatılması sonucunda oluşan yeşil suyun köpürene dek çırpılması ile köpük oluşturulur. Ancak köpük oluştuktan sonra bol şeker ilave edilerek kıvamı arttırılır. Bu köpük içine konulan kurabiyeler üzerine tarçın dökülür.