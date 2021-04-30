Kolay Doğum Günü Pastası

MALZEMELER
- 250 gr oda sıcaklığında tereyağı
- 250 gram şeker
- 2 paket vanilya şekeri
- 1 tutam tuz
- 6 yumurta (orta büyüklükte)
- 120 gr yoğurt
- 200 gr un
- 100 gr mısır nişastası
- 2,5 çay kaşığı kabartma tozu
- 45 gr kakao
- 120 ml süt
- 250 gr kiraz
Glazür için:
- 100 gr bitter çikolata
- 50 gr yumuşak tereyağı
- 2 kutu bonibon
NASIL YAPILIR?
- Kirazları iyice süzün.
- Fırını önceden 175 dereceye getirin (üst / alt ısıtma)
- Kek kalıbını yağlayın
- Tereyağı, şeker, 1 paket vanilya şekeri ve tuzu hafifçe çırpın (çırpıcı kullanın)
- Yumurtaları tek tek kırıyoruz her biri 30 saniye karıştırılıyor.
- Yoğurt ilave edin.
- Un, mısır nişastası ve kabartma tozunu karıştırıp tereyağı ve yumurta karışımına eleyerek ekleyin.
- Kakaoyu süt ile karıştırın.
- Hamurun üçte birini ayırın.
- Bunu kakao ile karıştırın.
- Sırayla hamuru kek kalıbına yerleştirin.
- Orta alanda kirazları kenarlara gelmeyecek şekilde yerleştirin.
- Kalan kirazları hamurun üzerine koyun ve hafifçe bastırın.
- Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 50-60 dakika pişirin.
- 10 dakika dinlendirin. Kalıptan çıkarıp soğumaya bırakın.
Süsleme için;
- Çikolata ve tereyağını benmari usulü eritip ılık hale geldiğinde kekin üstüne döküyoruz
- Bonibon ile süslüyoruz.
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