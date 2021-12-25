Lezzetli olduğu kadar, hem doyurucu hem de kış günlerinde içimizi ısıtacak bir çorba tarifini sizlerle paylaşıyorum. Genelde yemeğini ya da kızartmasını yaptığımız patatesten neden çorba olmasın ki... Sebze çorbalarıyla arası iyi olanlar bence bu tarifi beğenecek. Şimdiden afiyet olsun...

MALZEMELER

600 gram haşlanmış patates

1 adet soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağ

250 gram krema

2 yemek kaşığı baharatlı çeşni

2 bardak su

Tuz

Karabiber

HAZIRLANIŞI

Bir adet soğanı ve hafif haşlanmış patatesleri küp küp doğrayın.

Çorbayı hazırlayacağınız tencerede zeytin yağını kızdırın, soğanı ekleyin hafif pembeleşene kadar kavurun. Ardından patatesleri de ekleyip 1-2 dakika buharda pişmesini sağlayın.

Baharatlı çeşni ve suyu ekledikten sonra çorbanın kaynamasını bekleyin.

Çorba kaynadıktan sonra kremayı ekleyip blenderdan geçirin. Tuz ve karabiber ile tadlandırıp servis yapın.

Afiyet olsun...