Labneli ıspanak rulosu

Ispanağın faydalarını saymakla bitiremeyiz. O zaman yeni bir lezzet deneyelim. Özellikle çocuklarınıza ıspanağı sevdirmek için pratik bir tarif...

MALZEMELER

300 gram dondurulmuş ıspanak

2 adet yumurta

200 gram rendelenmiş beyaz peynir

200 gram labne

Tuz

Karabiber

HAZIRLANIŞI

Öncelikle fırını 160 derecede ısıtın.

Dondurulmuş ıspanakları çözdürün. Yumurtaları çırpın tuz ve karabiber ekleyin. Çözülmüş ıspanaklara ekleyip karıştırın.

Daha sonra ıspanaklı harcı, yağlı kağıt serdiğiniz tepside yaydırın. Üstüne rendelenmiş beyaz peynir serpip 160 derecede 20 dakika kadar pişirin.

Soğuduktan sonra ıspanaklı harcın üzerine labne sürüp rulo haline getirin.

2 saat kadar buzdolabında bekletin. Küçük dilimler şeklinde kesip servis yapın.

Afiyet olsun...