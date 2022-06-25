Löp et, ateş ve eğlence

Yurt dışına açılmakta olan Türk restoranları olduğu gibi, Türkiye’ye gelen yabancı restoranlar da var.

Bunlardan biri Şef Eyad.

Filistin asıllı Boğaziçi Üniversitesi mezunu Türk vatandaşı Bessam Yıldırım Şef Eyad Füme Et Restoranı İstanbul’a getirdi. İstiklal Caddesi, Mis Sokak’ta faaliyete geçen Şef Eyad ateş ve eğlenceyi bir arada sunuyor.

Tamamen doğal kömürle tütsülenmiş, yumuşacık ve lezzetli, kemikten dökülen etler sunan bu hareketli restoran, dans eden kasapları ve garsonları, açık mutfakta gerçekleşen etkileyici ateş ve bıçak aksiyonları ile birleştirerek, konuklara Instagram’da ve sosyal medyada paylaşmaya layık anlar yaşatıyor.

ETLER KİLOYLA

Şef Eyad, kendisine has tasarlanmış tütsüleme makinesi ve Levant baharatlarını Texas barbekü stiliyle harmanlaması sayesinde yarattığı barbekü ve füme et lezzetleriyle tanındı.

Şef Eyad’ın gizli baharat karışımıyla kaplanan USDA sertifikalı siyah sığır ve yerli kuzulardan elde edilen yumuşak ve leziz etler 8-12 saat tütsülenip dinlendiriliyor.

Garsonlar hangi etten ne kadar sipariş vereceklerini soruyor. Burada porsiyon yok, et kiloyla satılıyor. Hangi et olursa olsun kilosu 750 TL. Etler karışık da alınabiliyor. Yanında salatası, pilavı ve diğer garnitürleri ise ikram.

Mekandaet öncesi ve sonrası başka bir şey yok, sadece et var, buna ihtiyaç da duyulmuyor. Çünkü etler yeterince doyurucu. Çay veya kahve gibi içecekler ise komşu esnaflardan söyleniyor.

IŞILTILI VE ŞEN BİR MEKAN

Hem memleketi Kafr Kasım’da hem de Ramallah, Bahreyn ve Türkiye’de ‘Füme Etlerin Kralı’ olarak bilinen Şef Eyad’ın restoranları, leziz etleri tatmak kadar yemeklerin hazırlanış gösterisiyle popüler oldu.

Etin piştiği ambalajından çıkarılışında ballandırılması ve bunun ateşle süslenmesi tam bir görsel şölen oluşturuyor. Garsonlar da sık sık dabke performanslarıyla restoranı şenlendiriyorlar.

Beyoğlu’ndaki restoranı Şef Eyad’la ortaklaşa açan Bessam Yıldırım “Burada günlük et servisimizin 600-700 kiloyu bulduğu oluyor. İstanbul’da yakında Aksaray’da bir şube açacağız. Nişantaşı’nda da uygun yer bakıyoruz” dedi.

İstiklal’deki mekana da daha çok Ortadoğu ülkelerinden gelen turistler ilgi gösteriyor. Kafr Kasım’da doğan Chef Eyad, İstiklal Caddesi’nde hedeflediği canlılığı turistlerle yakalamış görünüyor. Ancak yerli klasik et tutkunları ballandırma aşamasını atlayarak da et yiyebiliyor.

Dubai’den bir şirket Chef Eyad’ı diğer Körfez ülkelerine açmak üzere franchise haklarını aldı. 2023’te 50 şubeye ulaşma planları yapıyorlar.

ŞEF EYAD’IN HİKAYESİ