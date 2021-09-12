Manakeesh; Ürdün, İsrail, Lübnan, Filistin ve Suriye'den oluşan Levant bölgesi mutfağının bir parçası olarak ünlendi. Evrensel bir lezzet olarak adını geleneksel mutfağa kabul ettirdi. Tüm dünyada olduğu üzere, neredeyse 2 yıl pandemi sürecinde daha çok evlerimizde mutfağımızda kaldık. Sağlıklı yaşamın, kaliteli günler geçirmemiz için gerekli olduğunu daha iyi anladık. Basit bir tabirle ne yersek oyuz. Bu sebeple sofralarımızı hem sağlıklı hem doyurucu hem de eğlenceli hale getirebiliriz. Şimdi alıştığınız rutinden çıkıp farklı coğrafyalara, kültürlere gidip sofralarına konuk olabiliriz. Bugünki konuğumuzu es geçmemenizi ve çıtırtısını lezzetini hayal etmenizi istiyorum sizden. Çünkü tarif defterlerinizde olmayı ve denenmeyi hakediyor.

İlk kez Lübnan da sokak satıcısında yeme şerefine nail olduğum Manakeesh, Anadolu elementleriyle donatılmış nefis lezzetli bir pidedir. Ben kuzu kıymalı ve peynirli olanından yedim ve inanılmaz keyif aldım. Esmer geleneksel un ve eşsiz baharatlı kombinasyonu aklımın bir yerine kazındı. Mizahi olarak “fakir adamın yemeği“ olarak adlandırılan bu lezzet ikiye katlanarak gazete kağıdına sarılıp satılır ve oldukça ucuzdur. Çok fazla kaynak yok bu konuda ama imece usulü yerli halk tarafından çokça yapılıp satılıyor ve ciddi bir gelir kapısı yaratıyor. Birçok mahallesinde, binlerce yıl öncesinde olduğu gibi hamuru kadınlar tarafından yapılır, ortak fırın ya da tandırlarda pişirilir ve aile fertlerine yedirilirmiş.

Minik bir pizza hamuru gibi olan bu pide üzeri dolgulu, kabartılı bir hamurdur. Avrupa’da Lübnan pizzası olarak da anılır. Pizza ve pide hamurundan farklı olarak hamuru işlerken parmaklarla damgalama yapılır. Bundan dolayı İsmini Arapça “Manqushah" kelimesinden almıştır.

Kekik, susam, sumak ve zeytinyağı ile harmanlanmış hamurla yapılan bu yemek, o kadar lezzetliki Lübnan’da popüler öğle öğünüdür.T uzlu hamurdan yapılır, meze ve atıştırmalık olarak birçok mutfakta servis edilir.

Düşük maliyetli ve doyurucu olan bu pide bence modern mutfağa ve çağa fazlasıyla ayak uyduruyor. Kolay yapılabilir olması ve içini kuru otlar, baharatlar ve etle çeşitlendirilmesi onu çok çekici kılıyor. (özellikle zahterlisi inanılmaz lezzetli)

Çok severek yediğim ve anlatmaya çalıştığım reçetelerin geçmişi evet beni ilgilendiriyor ve bir hikayesinin olması o lezzeti tarifsiz kılıyor. Aslında Doğu Akdenizinmiş, Lübnanımış çok ilgilenmiyorum ben. En iyi kim yapıyorsa, ona kim sahip çıkıyorsa onun mutfağına aittir. O çok karakterli bir pide. Özellikle geleneksel baharat karışımına dikkat edilmesi şartıyla çeşitli sebze ve proteinle donatılmasına müsaade eder. Daha popüler varyasyonlar olsa da, manakish'inize koyduğunuz şey, hayal gücünüzün sizi götürebileceği yere kadardır.

Alternatif iç dolgu tarifi

Fırınlamadan önce klasik baharatları zeytinyağıyla harmanlayıp hamura sürüp fırına veriyoruz. Daha sonra Labne ya da yumuşak kremsi bir peynire yeşil nane, dereotu ve yeşil soğan doğrayıp fırından çıkan pidemize katıp katlayıp afiyetle yiyoruz.

Manakeesh nasıl yapılır?

MALZEMELER

Hamur için:

1 su bardağı ılık su

½ çay kaşığı şeker

2 ¼ tatlı kaşığı aktif kuru maya (bir paket aktif kuru maya)

3 su bardağı çok amaçlı un

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

İç Harç pişirmek için Alternatif 1

1 demet Mevsimlik taze baharat, dereotu, maydanoz, fesleğen, kekik, gibi

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 diş Sarımsak

1 tutam Tuz

1 tutam Karabiber

İç Harç pişirmek için Alternatif 2

1 yemek kaşığı Kuru kekik

1 yemek kaşığı Sumak

1 yemek kaşığı Sızma zeytinyağı

Sunum için

İsteğe göre Taze peynir

İsteğe göre Labne

Arzu ettiğiniz kadar Roka

Limon

NASIL YAPILIR?

Büyük bir karıştırma kabında un, tuz ve zeytinyağını birleştirin. Ortasını açıp maya ve su karışımını dökün. Yumuşak hamur oluşana kadar karıştırın.

Hamuru hafifçe unlanmış bir yüzeye çevirin ve 10 dakika veya hamur elastik, pürüzsüz ve yapışkan olana kadar yoğurun (yoğururken, hamur size çok yapışkan gelirse, biraz un serpebilirsiniz).

Hamuru bir top haline getirin ve hafifçe yağlanmış bir karıştırma kabına koyun. Nemli bir bezle örtün ve ılık bir yere koyun yaklaşık 1 saat kadar mayalamaya bırakın.

Mayalama işlemi bittikten sonra hamuru toplar halinde kesip yine pürüzsüz olacak şekil de yuvarlayın. Hamur toplarını mümkün olduğunca küçük yapın çünkü manakeeshin büyük büyük boy pizza gibi olmasını istemiyoruz, daha çok fındık lahmacun gibi olmalı. El yardımı ile açabiliyorsanız çok daha lezzetli olacaktır hamur daha yumuşak ve pofuduk kalacaktır. Elle açtığımızda hamuru damgalamış ve girintili hale getirmiş olacağız. Bu da piştiğinde olmasını istediğim kabarcıklara sebep olacaktır. Oklava ile de açıp parmaklarla şekillendirebilirsiniz.

Tavsiyem açtığınız hamurun iç kısımlarına üstüne iç dolguyu koymadan önce bir miktar fırça ile zeytinyağı sürmeniz. Dilediğiniz iç harcı üstüne sürdükten sonra daha önce 200 dereceye ısıtılmış fırına atın. Pişme süresi fırın özelliklerine göre değişebilir. Kenarlar renk almaya başladığın da piştiğini anlayacaksınız.

Tadınız tuzunuz kararın da olsun.