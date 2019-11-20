Manisa kebabı nasıl yapılır?

Davet sofrası için düşünüyorsanız yanına pilav yapmaya da gerek kalmıyor. Bir zeytinyağlı ile harika olur. Kreple et tadı ise en sevdiğim lezzetlerden. O zaman akşam yemeği vakti gelmeden haydi mutfağa!
Malzemeler
Et sote için,
- Yarım kilo kuşbaşı dana eti
- 1 adet kuru soğan
- 1 adet havuç
- 2 kapya biber
- 2 yeşil biber
- 1 su bardağı bezelye
- Yarım kilo mantar
- 8 adet kare milföy
Krep için,
- 1.5 su bardağı un
- 2 adet yumurta
- 1.5 su bardağı süt
- 1 yemek kaşığı sıvıyağ
- 1 yemek kaşığı şeker
- Bir çimdik tuz
Beşamel sos için;
- 3 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz, karabiber
Nasıl yapılır?
- Tencerenin tabanını kaplayacak kadar zeytinyağı ekleyin ve eti tencerede iyice yumuşayıncaya kadar pişirin.
- İçine incecik kıydığınız soğanları ekleyin ve kavurun.
- Sonra sırasıyla havuç, bezelye, biberler ve mantarı ekleyin.
- Üzerine 2 bardak kadar su, tuz, kbiber ekleyip sebzeler yumuşayana kadar pişirin.
- Etler pişmeye devam ederken krepleri yapmaya başlayın.
- Krep yapmak için yumurtaları geniş bir kaba alıp tel çırpıcı ile çırpın.
- İçine buğday unu, süt, tuz ve şekeri ekleyip akışkan bir kıvamda bir hamur elde edin.
- Bir havlu kağıt ile fazla yağını aldığınız ısınmış tavaya bir kepçe krep hamurundan döküp ince bir katman olmasına özen gösterin.
- Bir tarafı pişip hafif renk aldığında diğer tarafı çevirin bütün krep hamuru bitene kadar dek işleme devam edin.
- Başka bir tencerede beşamel sosu yapın.
- Tereyağı dışındaki malzemeleri bir tencerede karıştırın.
- Kaynamaya başlayınca tereyağını ekleyin
- Altını kapatın.
- Krebin 1 tanesini alın, içine 3 yemek kaşığı hazırladığınız et soteden ekleyin.
- Bohça şeklinde içe doğru kapatıp, kenarları yüksek fırın kabınıza ters bir şekilde yerleştirin.
- Krep ve et bitene kadar aynı işlemi tekrar edin.
- Üzerini beşamel sos ile kaplayıp kaşar peyniri serpin
- 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun
instagram: @mutfaktamimarvar
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