Afyonkarahisar'da dededen toruna geçen lezzetler arasında yer alan ve coğrafi işaretli tescilli lezzetlerden olan 'göce köddüsü' ismiyle bilinen göce köftesi nasıl yapılıyor?
Afyonkarahisar'a özgü göce köftesi; adına 'göce' denilen çekilmiş buğday ile ince bulgur (düğü),un, nane, soğan, salça, yumurta, sıcak su, tuz, yoğurt, tereyağı ve ayçiçek yağı kullanılarak yapılıyor. Sıcak suyla birbirine karıştırılarak yoğurulan malzemeler, yine biraz sıcak su eklenerek bekletiliyor. Sonrasında üzerine un ve yumurta eklenen malzemeler yeniden yoğuruluyor. Malzemeler bir süre daha beklemeye alınırken, bu sırada yemeğin sosu hazırlanıyor. Tencere içerisine konulan yağ ile soğan ve salça kavrulduktan sonra üzerine su eklenerek, sos tamamlanıyor. Ardından yoğurulmuş malzemelerden fındık büyüklüğünde köfteler hazırlanarak, sosun içerisine atılıyor. Sosla birlikte pişirilen köfteler, sulu biçimde tabağa alınarak, üzerine yoğurt, salça, tereyağı ve nane ilave edilerek, servise hazır hale getiriliyor.
"Göce" Nasıl Yapılır?
Buğday ayıklanıp yıkanır ve dövülerek kabukları ayrılır. Kabuğu ayrılmış buğdaylar değirmende çektirilir ve elenir. Elendikten sonra altta kalan daha ince kısım göce köftesi yapımında kullanılır. Gri kısım ise göce tarhanası ve keşkek yapımında kullanılır.
MALZEMELER
- 1 su bardağı düğü
- 1 su bardağı göce (göce yapılışı yukarıdadır.)
- 1 adet büyük boy soğan
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yumurta
- 2 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı kuru nane
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Sıcak su
Göce Köftesi Sosu Malzemeleri Nelerdir?
- 1 su bardağı süzme yoğurt
- 2 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
- 1 adet rendelenmiş domates
NASIL YAPILIR?
Düğü (elendikten sonra geriye kalan en ince bulgur) ile göce sıcak su ile ıslatılır. Tuz ve nane eklenip bir müddet dinlendirilir. Un, yumurta ve rendelenmiş soğan ilave edilip özleşene kadar yoğrulur. Avuç içinde bilye büyüklüğünde köfteler yapılır ve ortasına parmakla hafifçe bastırılarak düğme şekli verilir. Köfteler kaynar suda haşlanır. Piştikten sonra köfteler süzülerek, servis tabaklarına alınır. Üzerine sarımsaklı yoğurt eklenir. En üste ise rendelenmiş domates, kırmızı pul biber ve tereyağı ile yapılan sos dökülerek servis yapılır.
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