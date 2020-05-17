Mucize baharat; kakule

Diyetisyen Derya Zünbülcan, ramazan ayında havaların ısınmasıyla vücudu etkileyen üç temel problem olduğunu ifade ederek, bu üç problemin önüne ‘kakule’ isimli baharatın geçtiğini söyledi. Zünbülcan, "Ramazan ayında yaşanan ağız kokusu, sindirim zorluğu ve halsizliğe kakule baharatı ilaç gibi etki ediyor" dedi.

Ramazan ayında ağız kokusu, sindirim zorluğu ve halsizlik sorunlarını yaşanabildiğini söyleyen diyetisyen Zünbülcan, bu üç sorunu 'kakule' baharatı ile aşabilmenin mümkün olduğunu söyledi. Zünbülcan, ramazan ayının gözdesi kakulenin faydalarını anlatıp, "Kakulenin sağlığa birçok faydası bulunmasının yanı sıra yemeklere, hamur işlerine, çaylara, hatta kahvelere lezzet verici olarak eklenebiliyor. Kakule içeriğindeki A vitamini, C vitamini, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor sayesinde iyi bir vitamin ve mineral takviyesi olarak kullanılabilir. Kakule enerji verdiği gibi antidepresan özelliği de var. Kahve ve çay ürünler gibi nabzı yükseltmeden vücudu canlandırıyor. Yüksek tansiyon hastaları da güvenle kullanabilir" dedi.

'YEMEKLERDE DE KULLANILABİLİR'

Halsizlik, ağız kokusu ve sindirim güçlükleriyle savaşan kakulenin aynı zamanda diş çürüklerine neden olan bakterilerle de mücadele ettiğini dile getiren Zünbülcan, "Ağız kokusu yaşayanlar için de kakule ilaç gibi bir çözüm. Yapılan çalışmalarda ağızdaki bakterileri yüzde 54 oranında azaltabildiği, diş çürüklerine neden olan beş temel bakteri ile de savaştığı görüldü. Hem diş çürükleriyle savaşmak hem de bir sonraki gün ağız kokusunu gidermek için kakuleden faydalanılabilir. Kakule zencefilgillerden ve Hindistan'da uzun süredir kullanılan bir baharat. Bizim sofralarımıza da yeni yeni gelmeye başladı. İşveç ve Finlandiya'ya gibi farklı ülkelerde çeşitli yemeklerde kullanılabiliyor. Biz de kakuleyi, çorbalarımıza, baklagillere, et yemeklerine yaptığımız hamur işinin içerisine eğer yaptığımız yemekler ağırsa, şekersiz hoşaf yapıp onun içine ekleyebiliriz" diye konuştu.

'KORONAVİRÜSE ETKİSİ VAR'

Kakulenin solunum yollarında yaşanan sorunlara da önemli bir etkisi olduğunu söyleyen Zünbülcan, şunları söyledi:

"Kakulenin koronavirüse de etkisi var. Vücudunuzdaki akciğerlerin daha iyi kanlanmasını sağlıyor. Kan dolaşımını arttırıyor ve böylece bronşit gibi ya da çeşitli solunum sıkıntısı olan herhangi bir rahatsızlıktan daha kolay kurtulabilmeyi sağlıyor. Kakule hem vücudun oksijen alımını artıyor hem de sinüslerin daha rahat açılmasını sağlıyor. Çekirdeklerini açarak kabuğunu çıkartıp, içini çiğnediğiniz zaman vücudunuzun daha rahat nefes aldığını göreceksiniz. Bunun dışında kakulenin içerisinde A ve C vitamini, magnezyum, potasyum, sodyum ve fosfor gibi bizim için çok önemli olan vitamin ve mineraller bulunuyor. Bu vitamin ve mineraller sayesinde hücre bütünlüğünün korunmasında, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde çok etkili."

‘İFTARDAN SONRA KULLANILMALI’

Kakule çayının tarifini de veren Zünbülcan, kakulenin sahurda değil, iftarda tüketilmesi gerektiğini dile getirip, "İftardan sonra bir ağırlık bastı ve halsizlik yaşıyorsunuz. Halsizliğin çaresi kakule. Bir çay kaşığı kadar zencefil, bir çay kimyon ve bir çay kaşığı kakulenin içini ezerek yaptığınız çay hem halsizliğinizi, hem sindirim sıkıntılarınızı giderir. Tek olarak tüketebileceğiniz gibi zencefil ve kimyonla da tüketebilirsiniz. Kakule antioksidan içeriği çok yüksek bir baharat. Yemeklere de çok yakışıyor. Yemeğin ağırlığından kurtulur, kilo kontrolünüzü kolaylaştırır hem de kakule ile birlikte sofranıza sağlığı davet edersiniz. Ufak bir püf noktası var. Kakuleyi sahurda değil iftarda tüketmek gerekiyor. Kakule aynı zamanda ödem atıyor ve idrar çıkışına sebep oluyor. Bir sonraki gün susuzluk çekmemek için kakuleyi iftarda tüketin hem ödeminiz gitsin hem de ağız kokusundan kurtulun" diye konuştu.

'SATIŞI ARTTI'

Kilosu 400 lira olan kakulenin ramazan ayının başlamasıyla daha çok tüketildiğini belirten baharatçı Mehmet Ali Tosun (55),"Ağız kokusuna iyi geliyor, enerji veriyor. Öğütülmüş haliyle kahvelerde kullanılıyor. Mide rahatsızlıklarına da çok iyi geliyor" dedi.

7 yıldır kakule kullandığını söyleyen vatandaşlardan Özlem Çam (53) da, "Çayıma hem kakule hem tarçın koyup içiyorum. İnanılmaz bir enerji veriyor" ifadelerini kullandı.