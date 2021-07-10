Mütebbel nasıl yapılır?

Damağınızın bir anda köz patlıcana ve tahine kapılarını açacağını garanti ederim. Dünya yemek literatüründe ordövr ile anılan mezeler sadece özel günlerde yapılan soğuk yemekler sınıfına aittir. Mevsiminde malzemelerle daha kaliteli mezeler elde edebiliriz. Hafifliği ve doymayı amaçlamayan mezelerin (Ordövr) tek bir amacı vardır; keyifli ve uzun sofralar. İçinde sohbet olan sofralarınızı arada bir sadece mezelere teslim edebilirsiniz. Yoğurtlama, muhammara, tarator, güveçte pastırmalı humus vs..

Özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışan mütebbeli bir defa denedikten sonra, sofralarımızdaki ruhsal doygunluğu ve hafifliği size yeni bir reçete alışkanlığı kazandıracak. Çok eski bir geçmişi olan, içindeki mucize besinlerle sizi şımartacak mezemize merhaba diyelim.

Ne pişirdiğimizden öte neyi, ne için yediğimizi, faydalarını, tarihini bilerek yemek (benim amacım bu) bu eylemi daha değerli kılıyor.

Vücudumuzun farklı besinlere belli aralıklarla ihtiyacı vardır ve hep aynı tür beslenme biçimini bir kenara bırakarak örneğin susam yemeyen biri için tahini farklı şekilde kullanacağımız bu reçete kesinlikle denenmeye değer.

Susam çok asaletli bir tohummuş ki antik zamanda alışverişlerde gümüşle birlikte susam da kullanılırmış. Yüzyıllardır ününü kaybetmeden günümüze gelen besinleri çok önemsiyor ve saygı duyuyorum. Susam iyi bir lif kaynağıdır ve yağlı tohumlar grubuna aittir. Yüksek besin değer yapısına sahiptir. Susam yağı en çok da tahin hali ile inanılmaz bir tat ve aromaya sahiptir. Sanırım burnumuza simit ve helva kokuları dolmaya başlamıştır. Fethiye ya da Köyceğiz pazarlarına yolunuz düşerse köylü kadınlardan kavrulmuş susam ve çifte kavrulmuş tahinlerinden mutlaka almanızı tavsiye ederim. Tahini sos olarak, tatlılarda, dondurmada, keklerinizde bir çok yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Közlenmiş patlıcanı ise es geçemeyiz. O tütsülü, kremsi yapısını ve tadındaki baskınlığı bir çok sebze size veremeyecektir. Son zamanlarda çokça bilgi kirliliği var patlıcanla alakalı ama ciddi kaynaklar, patlıcanın, besin açısından zengin ve birçok potansiyel sağlık yararı ile yüksek lifli ve düşük kalorili bir besin olduğunu açıklıyor.

Lübnan mutfağından bize kadar gelen mütebbel, Hatay'da çokça yapılan, sonraları rakı sofralarının gözdesi hale gelen pratik ve vejeteryan beslenmede (yoğurdu çıkarabilirsiniz) sıklıkla yapılan yardımcı yemektir.

Bu çok pratik mezemizi hemen yapmaya başlayalım.

MALZEMELER

5 adet orta boy patlıcan

2 yemek kaşığı tahin

5 yemek kaşığı yoğurt

Yarım limonun suyu

3 diş sarımsak

Yarım çay kaşığı tuz

Üstü için:

Sızma Zeytinyağı

kıyılmış maydanoz

Mevsimin de nar taneleri

NASIL YAPILIR?

Patlıcanları fırında közleyin. Közlediğiniz patlıcanları soyduktan sonra doğrayın daha önce hazırladığınız zeytinyağı, limon suyu ve tuz karışımına ekleyin. Soğumaya bırakın. Derin bir karıştırma kabı içine aldığınız patlıcanlara yoğurt, tahin, ezilmiş sarımsak karışımını ekleyerek iyice karıştırın.

Üstüne zeytinyağı gezdirin. Kıyılmış Maydanoz ve nar taneleri serperek servis yapın. Taze lavaş dilim ya da çıtırık tereyağlı sarımsaklı ekmek ile servis edilmesini öneririm.

Tadınız, tuzunuz kararın da olsun.