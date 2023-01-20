San Sebastian, Kasekuchen (Alman Usulü Cheesecake), New York Usulü başta olmak üzere birçok çeşidi vardır. Narlı cheesecake de bunlardan bir tanesi. Nar jölesinin tatlı ve ferah tadı, cheesecake'in peynir aroması kesinlikle uyumlu ve lezzetli. Canlı, parlak sosu ve yumuşak dokusuyla, bu tarife bayılacaksınız.

Tabanı için;

3 paket yulaflı bisküvi

125 gram eritilmiş tereyağı

1 yemek kaşığı toz şeker

Yarım çay kaşığı tarçın

Kreması için;

400 gram labne

100 gram toz şeker

100 gram ekşi krema ya da krema

2 adet yumurta

1 çay kaşığı vanilin

Nar Jeli için;

3 adet nar

1 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı toz şeker

NASIL YAPILIR?

Krema için olan tüm malzemeleri yumurta hariç karıştırma kabına koyup 2 saat oda sıcaklığında bekletiyoruz. Ya da tüm malzemeleri oda sıcaklığına getirip hep birlikte çırpıyoruz. En son yumurtaları tek tek ekleyip çok az çırpıyoruz. Tabanı için bisküvilerimizi un haline getirip içerisine erimiş tereyağı ve şekeri koyup iyice karıştırıyoruz. Kelepçeli kalıbımıza yağlı kağıdımızı koyup taban malzemelesini iyice yayıyoruz, kenarları hafif yüksekte olması gerekir. Tabanımızı 175 derecede 15 dakika pişiriyoruz. Çıkartıyoruz. Fırının alt kısmına bir kapta su koyuyoruz ve fırını 150 dereceye getiriyoruz. Kremamızı da kalıba ekledikten sonra cheesecake i fırına veriyoruz ve 40-45 dakika pişiriyoruz. Daha sonra fırını kapatıp kapağı açık bir şekilde 1 saat bekletiyoruz. Nar jeli için narları ayıklayıp bir sos tenceresine alıyoruz, içerisine 2-3 yemek kaşığı şeker ve koyup kaynatıyoruz, kaynadıktan sonra sık süzgeçten geçiriyoruz ve kalan nar suyunu tekrar ocağa alıyoruz. Az bir suyla açtığımız nişastayı da içerisine ekleyip yoğunlaştırıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Dolgumuzu da üzerine ekledikten sonra cheesecake i dolaba alıyoruz ve en az 8 saat bekletiyoruz ve servise hazır.

Afiyet olsun