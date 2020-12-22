Nietzsche ve Umberto Eco'nun sevdiği özel içecek Bicerin

Şimdi sizi bambaşka bir zamana götürerek, içinizdeki keşif arzusunu biraz olsun buradan yaşatmak istiyorum.
Öyle soğukki üzerinizdeki paltonuz bile yeterince ısıtmıyor. Eldivenlerinizin içinde dahi elleriniz buz tutmuş gibi. Ayaklarınız da üşüyor. Yün çoraplarınız dahi fayda etmiyor. Yürüyorum karlı ve kuru soğukta bir meydana geliyorum. Sessiz, çok dingin ve görkemsiz bir meydandayım. Soğuktan kendime sıcak bir yer bakınırken, beyazlar içindeki meydanda şimdiki zamandan gelmeyen bir dükkanın ışığı dikkatimi çekiyor. Kapısından içeri giriyorum. Çikolata ve badem kokusuyla içim bir anda ısınmaya başlıyor.
Gözlüklerimin buharını görebilmek için temizlemeye çalışıyorum. Sanki küçük tahtadan yapılmış bir kibrit kutusunun içindeyim. Duvarlardaki ahşaptan mobilyaların içinde sanki mücevher sunarcasına itinayla yerleştirilmiş çikolatalar var. Mekanda bar tezgahının dışında 10 küçük mermer yuvarlak masa var ya da yok.
Kendimi şanslı bulup cama yakın masaya oturuyorum. Bir kahve içmek niyetim. Ancak çikolata kokusunu duyunca "Bicerin" adlı sıcak içeceği içmeye karar veriyorum. Çikolata, kahve ve gerçek süt kreması ile özel bir şurup eklenerek yapılan bu içecek kristal bardaklarda masaya getiriliyor. Kitabımı elime alıyorum ve Bicerin'i yudumlamaya başlıyorum. Kitaba dalmışım.
"Gözler ve ayaklar için zamansız bir ülke" diyordu Torino için ünlü Alman filozof Friedrich Nietzsche. Gerçekten bu şehirde yürürken hissettiklerime tam da eş değer bir tanımlama. Bu şehirde soğuğa karşın sokaklar dümdüz. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadan ve yorulmadan saatlerce yürüyebiliyorsunuz. Gördükleriniz, tarihi meydanlarla, birbirinden farklı mimari yapılarla ve hikayelerle bulunduğunuz zamanın dışında bir zamana gönderiyor sizi.
Kısa bir dönem Torino'da yaşayan ünlü filozof Friedrich Nietzsche de söylenenlere göre Al Bicerin'e gelip bu büyüleyici içecekten tatmış.
Alpler'in eteğindeki Torino; aydınları, yazarları ve filozofları büyüleyen, tarihlerini, ruhlarını ve eserlerini etkileyen kitapçıları, tarihi kafeleri, meydanlarıyla tam bir edebiyat kenti. Caffe' Al Bicerin 1763'ten beri açık.
Ünlü İtalyan yazar Umberto Eco da bicerin müdavimlerindenmiş. Hatta Prag Mezarlığı (Bompiani 2010) kitabında Caffe' Al Bicerin'den şöyle bahsediyor:
"…O sırada Torino'nun efsanevi yerlerinden birine kadar gitmiştim. Bir Cizvit gibi giyinmiş, kahve, çikolata ve farklı aromalardan kokan o bardağı almak için Consolata yakınlarındaki Caffè Al Bicerin'e gittim... Kahvenin ve çikolatanın zevkleri bir yana, beni en çok mutlu eden oraya gittiğimde insanların gerçekte kim olduğumu bilmemesiydi. Bir sırrım vardı."
Dünyaca ünlü İtalyan bestekar Giacommo Puccini de anılarında ara sıra kafeye gelmek için yürüyüşe çıktığını anlatıyor.
Torino'ya bir gün yolunuz düşerse El Bicerin'e mutlaka uğrayıp Bicerin içmenizi tavsiye ederim. Ancak gitmek mümkün değilse de evde Bicerin hazırlayabillirsiniz. Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak Bicerin'in tarifini veriyorum.
Bicerin nasıl yapılır?
MALZEMELER
- 4 bardak espresso
- 30 ml süt
- 200 gr bitter çikolata
- 50 ml taze krema
- 2 yemek kaşığı şeker
NASIL YAPILIR?
- Kahveyi mocha ile hazırlayın.
- Bu arada bitter çikolatayı bir tencerede sütle eritin ve şekeri ekleyin. Pürüzsüz bir krem elde edene kadar karıştırın ve bardağa dökün.
- Sonra kahveyi dökün ve hafifçe karıştırın.
- Taze kremayı bir tutam şekerle çırpın ve kahvenin üzerini örtün.
- Bicerin'in tadını çıkarın.
- Sıcak tavsiye ediyorum. Soğumasına izin vermeyin.
Afiyet olsun.
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