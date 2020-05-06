Nohut Ekmeği nasıl yapılır?

Elazığ’da sadece Ramazan ayına özel olarak üretilen ve her yıl sokaklarda tezgahlarda satılan Nohut ekmeği Korona virüs tedbirleri nedeniyle artık sadece üretildikleri fırınlarda müşteriye sunuluyor.

Elazığ’da 1970’li yıllardan itibaren üretildiği bilinen "Nohut Ekmeği", her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da yoğun ilgi görmeye başladı. İlk yapıldığı yıllarda nohut mayasının zor olmasına rağmen hemen hemen her gün üretilen Nohut Ekmeği, zamanla yerini sadece Ramazan ayına bıraktığı belirtildi. Kentte belirli fırınlarda üretilen ekmek, bu Ramazan ayında korona virüs dolayısıyla açıkta satılmayarak sosyal mesafe kuralına uyularak üretilerek iş yerlerinde müşterileriyle buluştu. İftar sofralarında yerini alan nohut ekmeğini geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 2.,5 liradan satıldığı bildirildi.

1991 yılında itibaren bu işi yaptığını ifade eden İşletme sahibi Burhan Batmazbağı, “Nohut ekmeği Ramazanda Elazığ’a özgü bir ekmektir. Ramazan ayından başka bir ayda çıkmıyor. Nohut ekmeğinin tarihi çok eskilere dayanan bir ekmektir. Sürekli Ramazan aylarında biz yaparız. Bu ekmeğin içerisinde yağ, şeker var. Eskilerde nohut mayasından yapılıyordu. Nohut kırılıp 2 ye ayrılır. Bir şişenin içerisinde sıcak bir ortamda bekletilir. Orada mayalanır nohut. Eskiden bu ekmeğin mayası böyle yapılıyordu ismi de oradan gelmiş. Şimdilerde ise hazır maya kullanıyoruz. Korona virüsü bizi bireysel olarak etkilemedi. Başka şubelerde satışlarımız devam etmektedir. Ama tezgahta satanları etkiledi. Dışarı da açıkta satmak yasak insanlar dışarı çıkmıyor. Onları haliyle etkiledi” dedi.

Her zaman nohut ekmeği yediklerini belirten müşterilerden Ümit Karakaya, “Ramazana özel ve iftarda farklı bir lezzet oluyor. Bir yıl boyunca bu ekmeği bekliyoruz. 11 ayda bir ay çıkıyor bizde bunu değerlendiriyoruz”ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Suat Orhan’da Elazığ’a özgü bir lezzet olan ekmeği iftarda ve sahurda severek tükettiklerini dile getirdi.

Harika kokan, ekşi nohut mayalı bir nohut ekmek yapmaya ne dersiniz?

Malzemeler

1 avuç kuru, 1 avuç haşlanmış nohut

Un

Tuz

Su

Mayanın hazırlanması

1 avuç nohudu eğer elinizde var ise öğütme makinesinde, yoksa demir bir havanda ya da bir torbaya koyup bir et döveceği ya da çekiç yardımı ile iyice kırıp parçalara ayırın. Ağzı sıkıca kapanacak ( maya kabarınca kavanozdan taşmaması gerekli) bir kavanoza nohudu koyun. İçine az tuz (1 çay kaşığı) ve bir avuç un ekleyin. Elinizi yakmayacak sıcaklıkta sıcak su ile kavanozun yarısını doldurun ve ağzını kapatarak bir battaniyeye sarın ve evin en sıcak yerine koyun. Yaklaşık 3-4 saat sonra mayaya 1 çay bardağı kaynar su ekleyin ve kavanozu sıkıca tekrar kapatın. Kavanozu battaniyeye sarmadan önce bir naylon torba içine koymanız tavsiyemiz, kabaran maya taşabilir. 1 gün bu şekilde bekleyen mayayı süzün ve suyunu yoğurma kabına alın.

Ekmeğin hazırlanışı

Yoğurma kabına aldığınız mayaya koyu bir boza kıvamına gelecek kadar un ve çay kaşığının ucu ile tuz ekleyin. 2 katı kadar kabarana dek kabın üzerine ıslak bez örterek bekletin. (Bekletme işlemini 50-60 dereceye ısıtıp kapattığınız fırında yapabilirisiniz. Fırın kabına koyacağınız bir cezve kaynamış ve ocaktan alınıp ekmekle beraber fırın tepsisine koyacağınız sudan çıkan buhar kabarma işlemini hızlandırır. Hamur kabardıktan sonra tekrar içine ekmek hamuru kıvamına gelene kadar un ve 1 avuç haşlayıp kabuklarını soyduğunuz nohudu ekleyerek yağurun ve tekrar kabarmak üzere aynı şekilde dinlenmeye bırakın. 30 dakika kadar dinlenen ve kabaran hamuru yağladığınız fırın kabına koyun ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında kızarana dek 1 saat kadar pişirin. (Fırına koyduktan 45 dakika sonra fırın ısısını 200 dereceye kadar arttırabilirsiniz.)