Bergen Balık Pazarı'nda; taze deniz ürünleri, meyve, sokak lezzetleri ve sebze gibi yerel çiftlik ürünlerinin yanı sıra çiçekler ve bitkiler de bulabilirsiniz. Ayrıca çok çeşitli deniz ürünleri sunan birkaç restoran da vardır.
Cruise Shiff – Yolcu Gemisinde çalışmanın getirdiği en büyük avantaj; hayalini kurup gidemediğim ülke ve şehirleri görüyor olmaktı. Bu seyahatler bana ve mesleğime artı değer kattığı için kendimi çok şanslı adlediyorum.
Bizim dilimizde deniz mahsülleri severleri vurgulayan ironik bir cümle vardır: Denizden babam çıksa yerim. Gerçektende aklınıza gelen envai çeşit balığı bulup tadabileceğiniz bu yer, kesinlikle sizin için biçilmiş kaftan. Gemiden inip pazara gittiğimde, havyar için birden fazla ücretsiz tat testi yapıldığını öğrendiğimde neredeyse şaşkınlıktan bayılacak gibi olduğumu hatırlıyorum. Tabiiki ikramlarını çevirmek olmazdı. Pazar biraz pahalı olsa da taze ürünlerinden oluşan karışık tabağı tüketmeden buradan ayrılmak doğru olmazdı. Sunulan pek çok tabak aynı konsepteydi (deniz mahsülleri). Hayal edebileceğimden daha fazla çeşitlilik, tütsülenmiş ve ızgara somon çeşitleri, havyar, kurutulmuş morina balığı, canlı ıstakoz, yengeç bacağı, karides, midye, kemiksiz ve porsiyonlanmaya hazır fish&chips, balık kebapları, sandviçler… Yoğun iyot kokusu eşliğinde her şey taze ve lezzetliydi.
Bergen'de yediğim ve unutamadığım balık lezzetlerinden yola çıkarak somon tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum.
Somon tava nasıl yapılır?
MALZEMELER
- 200 gr Somon filetO (Somon beslenmemiz için önemli olan iyi bir protein kaynağıdır.)
- 4 dal Dereotu (dereotu, balık ve deniz ürünleri için en temel bitkisel eşleştirmeyi sunar. Dereotu özellikle birçok balık ve deniz ürünü tarifine oldukça uyumlu aromave yumuşak bir tat ekler.)
- 3 dal Maydanoz
- 4 dal Fesleğen
- Limon (limonun kabuğu dahil içi veya suyu, tatlı ve tuzlu yemeklere eklendiğinde hafif ekşi, fresh bir lezzet sağlar. Dış kabuğu, yiyeceklerin lezzetini arttırmak için de kullanılabilecek çok fazla lezzet ve aroma içerir.)
- 1 diş Sarımsak
- 1 tutam Deniz tuzu
- 1 tutam Karabiber
- Yarım çay bardağı Sızma zeytinyağı
- Yarım yemek kaşığı Tereyağı
NASIL YAPILIR?
Somon balığını fileto kesin, sızma zeytinyağı ile her tarafını sıvayın. Mümkün olursa dolapta dinlendirin. Dinlendirme işlemi sonrası dolaptan çıkarın oda sıcaklığın da 20 dakika kadar bekletin. Döküm tava ızgara veya yapışmaz herhangi bir tavaya bir miktar zeytinyağı koyun ısıtın. Isınan yağlı tavaya, balığın deri kısmından başlayarak pişirme işlemine başlayın. Deri renk alacak çıtırlığı hissedeceğiniz ana kadar bekleyin. Daha sn iç kısmını çevirin mühürleme işlemini yapın. Pişme süresi çok uzun değil kısa süre içinde hafif renk alacaktır. Tavadan alın deri kısmı hariç her tarafına tereyağı sürün 185 derece fırın da yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Pişirme işlemi sonrası Chimichuri sos ile tüketilmesini şiddetle tavsiye ederim.
Chimichurri Tarifim: Dereotu, Maydanoz, Fesleğen yaprak kısımlarını bıçakla ufalacak şekilde doğrayın. Sarımsağı dişe gelmeyecek şekilde ezerek püre haline getirin. Tuz, Karabiber, Sızma zeytinyağı ekleyerek lezzetlendirin. Çok akışkan olamayacak bir karışım elde edelim. Bu sos ızgara et ve balıklar için uygundur. Somon balığı ile birlikte tabağınızı lezzet festivaline çevirebilirsiniz.
Tadınız, tuzunuz kararında olsun.
İsmail Ağacık.
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