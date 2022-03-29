Türkiye’nin önemli kırmızı et üretiminin yapıldığı Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde “Oğlak Güveci” mevsimi başladı. İlçede üreticiler tarafından özenle yetiştirilen oğlaklar damak çatlatan lezzetle müşterilerin hizmetine sunuluyor. İster aile boyu, ister porsiyon olarak sunulan oğlak güveci büyük ilgi görüyor.
Bigadiç’te yer alan kasap-et lokantası işletmecileri her yıl Mart sonunda başlayan “oğlak güveci” sezonuna başladı. İlçe genelindeki et lokantalarında özenle hazırlanan “oğlak güveçleri” Bigadiçlilerin yanı sıra yerli ve yabancı turistler tarafından da beğeniyle yeniliyor. Rota değiştiren lezzet olarak da bilinen “oğlak güveci”ni yemek için ilçeye Mart-Ağustos ayları boyunca ziyaretçi akını gerçekleşiyor.
Altı ay sürer
Bigadiç’de uzun yıllardır hem kasaplık hem de et lokantası işletmeciliği yapan Yasin Çankaya “oğlak güveci” yapımını anlattı. Çankaya Bigadiç’in meşhur “oğlak güveci” hakkında da bilgiler vererek, “Şu anda Bigadiç’te oğlak sezonu başlamıştır. Oğlak mevsimi here yılın Mart ayı sonunda başlar ve ay sürer. Bigadiç’te “oğlak güveci meşhurdur. Yerli, yabancı turistler ilçemize gelerek özellikle oğlak güvecini yerler ve memnun kalırlar” diye konuştu.
İsteğe göre tarif
Oğlak Güveci ustası Yasin Çankaya Türkiye genelinde meşhur olan yemeğin tarifini de vererek, “Oğlak güvecimiz özel olarak yapılan toprak güveçte olur. Güvece ilk önce domates ile yeşil biber konulur ve isteğe bağlı olarak da sarımsakla soğan da eklenebilir. Güvecin tabanı hazırlandıktan sonra oğlak etinin en lezzetli yeri olan ön koldan etler yerleştirilir. Güvecimiz hazırlandıktan sonra daha önceden ısıtılmış odun ateşinde 4-6 saat kadar pişer” dedi.
Cumhurbaşkanımıza da ikram ettik
Bigadiç’te et lokantası işletmecisi Yasin Çankaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da başbakanlık döneminde kendilerinden oğlak güveci yediğini ve çok beğendiğini söyledi. Çankaya, “Daha önceki yıllarda başbakanımız, şu anda Cumhurbaşkanımız olan Recep Tayyip Erdoğan’a bu mekanda sucuk ve oğlak güveci ikramımız olmuştur. Kendisi bu ikramlarımızı çok beğendiğini bizlere söylemiştir” ifadelerini kullandı.
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