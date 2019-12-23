Ordu çikolatası: Kybele

Ordu'da fındığa katma değer oluşturmak amacıyla "Kybele" adıyla üretilen çikolatanın uluslararası pazarda satışa sunulması için çalışma yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında Türk ekonomisi için önemli bir ürün olan fındığın daha fazla değer kazanması hedefi doğrultusunda çeşitli fikirler üretildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından, fındığın yeni bir marka adı altında üretilecek çikolatada kullanılması kararı alındı.

Belediyenin açtığı meslek ve sanat eğitimi kurslarında üretimine başlanan çikolata için tarihi ve kültürel bakımdan önem taşıyan bir isim verilmesi kararlaştırıldı.

Çikolataya, kentteki Kurul Kalesi'nde 2016 yılında yapılan arkeolojik kazıda 2 bin 100 yıllık heykeli bulunan, mitolojide "Ana Tanrıça" olarak anılan Kybele'nin (Kibele) adı verildi.

"Çikolatamız tadı ve kalitesi ile kendinden söz ettirecek"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, fındığın hem bölge hem de Türkiye açısından çok önemli bir ürün olduğunu söyledi.

Türkiye'nin fındıktan elde ettiği gelirin yaklaşık 2 milyar dolar olduğunu belirten Güler, "Ülkemizde yetiştirilen fındığın hepsi çikolata üretiminde kullanılırsa 8 milyar dolar gelir elde edilebilir, yani büyük bir katma değer ortaya çıkar. Biz de ilimizde yetişen dünyanın en iyi fındığını kullanarak, en iyi çikolatayı üretmek için yola çıktık." dedi.

Güler, "Kybele" adı altında marka tescilini yaptırdıkları çikolatanın, uluslararası anlamda bir marka haline gelmesini hedeflediklerini ve bu doğrultuda çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Ordu için "Kybele" isminin önemli olduğunun altını çizen Güler, "Kurul Kalesi'ndeki kazılarda heykeli bulunan Kybele'nin ismiyle bunu andığımız anda uluslararası anlamda bir farkındalık, tanınırlığa ulaşacak. Çikolatamız tadı ve kalitesi ile zaten kendinden söz ettirecek. Marka da buna uygun olduğunda harikulade bir ürün ortaya çıkacak." diye konuştu.

Güler, çikolatanın lezzetinin yanı sıra ambalajına da özen gösterdiklerini vurgulayarak, "İnovatif çalışma sonucunda özel kutular hazırlandı. Sadece damak zevki olarak değil, aynı zamanda estetik bakımdan da güzel bir şey ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, dünya fındık üretiminde önde olduğuna işaret eden Güler, şunları kaydetti:

"Bütün amacımız, Türkiye'nin yüzde 70 ile dünyada sahip olduğu fındık üretim üstünlüğüne katma değer katarak daha büyük kazançlar sağlamak. Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Bir farkındalık oluştu. Yoğun çalışma içindeyiz. Bu ürün önümüzdeki günlerde dünya piyasasında yer alacak ve inanıyorum ki kendinden söz ettirecek. Ne kadar katma değeri yüksek ürün elde edersek halkımızın da emekleri boşa gitmemiş olacak."

Güler, Altınordu ilçesinde 250 metrekarelik alanda yaklaşık 2 milyon liraya mal olacak butik işletme kurulması çalışmalarının devam ettiğini belirterek, bina, makine ve donanımın Mart 2020'de tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığını aktardı.