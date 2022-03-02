Ordu'nun Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde 55 yıllık mazisi olan köfteyi yemek için insanlar kimi zaman kilometrelerce yoldan gelebiliyor. Kızgın ve bol yağda pişirilen köftenin yapım aşaması içerisindeki baharatlar ise gizli tutuluyor. İlçenin Yalıköy Mahallesi'nin ismiyle özdeşleşen Yalıköy köftesinde, kıkırdak ve sinirlerden temizlenip küp şeklinde doğranan sığır eti kullanılıyor.
Samsun-Ordu kara yolunun sahil güzergahındaki işletmelerde satışa sunulan yöresel lezzeti, özellikle il dışından gelen yolcular ve turistler tadıyor.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, belediye olarak coğrafi tescilli ürünlere büyük önem verdiklerini söyledi. Yalıköy köftesinin 60 yıllık bir lezzet markası olduğuna işaret eden Güler, köftenin coğrafi işaret tescilini 1 Şubat 2022'de gerçekleştirdiklerini belirtti.
Güler, önemli bir lezzet durağı olan Yalıköy'ün, aynı zamanda da bu köftenin tadıldığı bir gastronomi bölgesi olacağını kaydederek, "Bildiğiniz gibi oralarda arabalar sıraya girerdi. Yalıköy'ün ekmeği çok meşhur, köftesi de çok meşhur oldu. Hepimiz bu damak zevkini orada gerçekleştiriyorduk. Şimdi bunu bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya tescilli olarak duyurmuş oluyoruz. Bu bizim için önemli." dedi.
Yalıköy Mahallesi'nin yeşil ile mavinin buluştuğu bir sahil yöresi olduğunu dile getiren Güler, şunları söyledi: "Herkesin durup da oradan Yalıköy ekmeğini, Yalıköy köftesini aldığı bir yerdi. Şimdi tescillenince bu kat kat artacak. Bu da bölgemizin kalkınması açısından önemli bir şey. Yalıköy bunu her şeyiyle hak ediyor. Biz bunu çocukluğumuzdan beri tattığımız için tavsiye ediyorduk. Şimdi tescillenmiş, ispatı gerçekleşmiş oldu."
"Yazın burada biraz daha yoğun talep oluyor"
Eşiyle köftecilik yapan Halit Yılmaz ise tescille köftenin markalaştığını söyledi.
Samsun-Ordu kara yolu üzerindeki mahallenin farklı bir lezzete sahip olduğunu anlatan Yılmaz, "Yazlık bir bölge olduğu için genellikle gurbetten gelenler burada köfteyi biliyorlar. O yüzden yazın burada biraz daha yoğun talep oluyor. Şu anda kış dönemi. O yüzden biraz işlerimiz sakin." diye konuştu.
Yılmaz, meşhur köfteyi yurt içi ve dışından turistlerin gelip tattığına dikkati çekerek, "Hatta ABD'den, Japonya'dan, İtalya'dan arkadaşlarım var. Onlar da burayı ziyaret ettiler. Köfteyi tattılar, çok hoşlarına gitti." ifadesini kullandı.
Tescilin önemine vurgu yapan Yılmaz, desteği dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'e teşekkür etti. Kasap Cihan Yıldırım da müşterilerin getirdiği köftelik malzemeler ile kıymayı beraber çektiğini anlattı. Kıymanın, yaylada ve kırsalda yetişen hayvanların etinden elde edildiğini belirten Yıldırım, coğrafi işaret tescilinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Mahalle sakinlerinden Metin Mutlu da Yalıköy köftesinin bölgenin yanı sıra Türkiye'de de tanındığını söyledi.
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