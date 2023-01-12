Ortadoğu mutfağının en iyileri

Göç dendiği zaman akıllara genellikle insanların yerleşim yerini değiştirmesi gelir ki bu pek de yanlış bir tanım değil. Göçün önemli sonuçlardan biri olarak; kültür ve geleneklerin de dünyanın farklı yerlerine taşınması etkisini belki de en çok mutfakta gösteriyor. Bugün Ortadoğu mutfağı, her coğrafyada büyük bir ilgi görüyor ve bu ilginin giderek artacağı da kolaylıkla öngörülebilir. Çoğu Osmanlı zamanından Türk mutfağına aşina olmuş pek de yabancısı olmadığımız bu yemekler artık dünya çapında bir üne sahip. Biz de bu mutfağın en önemli yemeklerini sizler için listeledik.

Humus

Nohut ile yapılabilecek sonsuz tarif arasından en bilindik ve en sevilen: Humus. Türk mutfağında yaygın olarak kullanılan bu lezzet yeri geldiğinde sos olarak yeri geldiğinde ise meze olarak kullanılabiliyor. Püf noktası ise: Ne kadar sarımsak o kadar iyi!

Menakiş

Lübnan mutfağının en popüler yemeklerinden biri Manakiş bizlere çok uzak bir lezzet değil. Daha çok zahterli ekmek olarak bilinen bu yemek hamur üzerine peynir,kekik, zahter ya da kıyma eklenerek yapılıyor. Yapmasının kolaylığı bir yana, her öğünde tüketilebilir.

Hellim Peyniri

Marketlerde kolaylıkla bulabileceğiniz hellim peyniri Ortadoğu mutfağının en sevilen yiyeceklerinden biri. En iyisi başlıca keçi sütünden üretilir ancak keçi ve inek sütünden yapılan versiyonu daha yaygın. Hellim peyniri ızgara ya da tavada pişirerek tüketilir, aynı zamanda salamura ya da baharatlı çeşitleri de bulunuyor.

Ful Medames

Özellikle Mısır’da sık tüketilen bu yemek günümüzde tüm dünyada ilgi gören lezzetler arasında. Ful Medames bakladan yapılan bir çeşit piyaz da denebilir. Bakla, zeytinyağı ve kimyonla karıştırıldıktan sonra limon, sarımsak, maydanoz, kırmızı biber eklenerek servis ediliyor. Bu yemeğin geçmişinin Antik Mısır’a uzandığını söyleniyor.

Falafel

Vejetaryen mutfağının en sevilenlerinden; nohutla yapılabilecek lezzetli tariflerden bir diğeri: Falafel. Son dönemlerde falafelvegan varyasyonları yapılabildiği için oldukça popüler hale geldi. Kendi mutfağınızda kolaylıkla yapabileceğiniz falafel porsiyon olarak tüketilebilir, aynı zamanda humus, yoğurt gibi soslar eklenerek dürüm olarak da servis edilebilir.

Tabule

Lübnan mutfağının en sevilen yemeklerinden biri Tabule salata çeşitleri arasında yerini alıyor. İnce bulgur, domates, taze nane gibi basit malzemelerin bir araya gelmesiyle vazgeçilmez bir lezzet ortaya çıkıyor.

Baba Gannuş

Kökeni Osmanlı’ya kadar uzanan Babagannuş özellikle Hatay yöresinde meşhur yemeklerden biri. Bir salata ya da meze çeşidi olarak biliniyor. Türk mutfağında patlıcan, domates, biber ve sarımsak közlenerek yapılan bu yemek Mısır mutfağında Levant olarak yerini almış. Bu versiyonunda ise farklı olarak tahin ekleniyor.

Fettuş Salatası

Fettuş salatası, kızarmış ya da fırınlanmış pita ekmeklerinin taze yeşilliklere eklenerek yapılan bir salata. Pita ekmeği yerine lavaş kullanılan versiyonu ülkemizde oldukça yaygın.

Umm Ali Tatlısı

Yufka ekmeği, süt ve şeker ve kuru üzümle yapılan bu tatlının hikayesi Memlük dönemine dayanıyor. “Ali’nin Annesi” anlamına gelen bu tatlının kökeninin Mısır olduğu düşünülse de Ürdün ve Irak mutfağında da khumaiaaadıyla yerini almış.

Sürke

Sorke olarak da bilinen Sürke peyniri için bir çeşit çökelek demek yanlış olmaz. Zahter ve halep biberiyle yapılan hali Levantan mutfağının vazgeçilmezlerinden biri. Bu peynirin küflendirilerek yapılmış hali ülkemizde Antakya bölgesine özgü.

Quwarmah Al Dajaj

Kuveyt’in Körili Tavuğu olarak uluslararası bir ün kazanmış bu yemek aynı zamanda Fas mutfağında da karşımıza çıkıyor. Tavuğa zerdeçal, köri taze zencefil, muskat cevizi ve zencefil gibi keskin baharatlar eklenince ortaya unutulmaz bir lezzet çıktığı kesin.

Mansaf

Antakya mutfağının önemli lezzetlerinden biri olarak Mansaf aslında Ürdün ve Filistin kökenli. Bir çeşit labne peyniri olan Jameed’le karıştırılan kuzu eti safranlı pilavla üzerinde bademle servis ediliyor.

Vişne Kebabı

Vişne kebabı, kebap severlerin mutlaka denemesi lezzetlerden biri. Vişne ve narla tatlandırılan bu kebap ülkemizde daha çok Gaziantep yöresinde yapılıyor.

Künefe

Hatay yöresine ait olarak bildiğimiz Künefe günümüzde dünya çapında bir ilgi görmeye başladı. Osmanlı mutfağında Ramazan Tatlısı olarak biliniyor ve kökeninin Levanten mutfağına dayandığı düşünülüyor.

Masgouf

Sümerliler döneminden günümüze geldiği düşünülen Masgouf, sazan balığı ızgarada uzunca bir süre piştikten sonra limon ve turşuyla servis ediliyor. Günümüzde özellikle Irak’la özdeşleşen bu yemek Türkiye’de en çok Irak’a sınır bölgeleri olan Nusaybin ve Cizre’de biliniyor.