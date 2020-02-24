Özel kuru fasulyesiyle ilgi görüyor

Kuru fasulyeyi ayrı bir damak tadıyla müşterilerine sunan “Cinağa’nın Yeri" adlı işletmenin sahibi Mustafa Kılıç, tercih edilmelerinin sebebinin her şeyin organik olmasından dolayı olduğunu söyledi. Kılıç, “Yaklaşık 20 yılı aşkın süredir müşterilerimin damak tadını bozmadıysam bunun en büyük sırrı organik ürün kullanmamdır. Kuru fasulye Giresun’un sadece bir köyünde organik üretilmektedir ve buradan temin ediyorum. Yine ekmeği ekşi maya ile kendimiz köy usulü tepsilerde taş fırında yapıyoruz. Külek yoğurdumuzu da tanıdığımız köylülerden temin ediyoruz. Bu lokantada ne yapıyorsak organik ürünlerden yapmaya özen gösteriyoruz. Tabii ki bu organikliğin yanı sıra el marifeti de bulunmaktadır. Güveçte kuru fasulyemiz özellikle tercih ediliyor" dedi.
Kuru fasulyenin özel olduğunu anlatan Kılıç, “İşletmemizde pişirilen fasulye Giresun’un bir köyünden özel olarak getiriliyor. Özel elekten geçirilmiş fasulye kullanılıyor. Fasulyeler geceden ılık suda dinlendiriliyor, sabah fırında bir saatte pişiriliyor. Kuru fasulye pişirildikten sonra 45 kadar dinlendiriliyor, böylece kıvama geliyor. Yanında isterseniz pilav ve turşu da veriliyor. 20 yıldan bu yana aynı lezzet ve aynı kalite ile yapılıyor kuru fasulye. Değişen tek şey ürün çeşitliliğinin artması. Kuru fasulyenin yanında çeşitli kavurma, tandır, etli ekmek gibi et yemekleri ve tatlılar da satılmaya başlandı” dedi.
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