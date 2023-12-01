Portakallı tarçınlı kek
Kışın gelmesiyle çok sevdiğimiz kış meyveleriyle güzel tarifler hazırlama zamanları da geldi.
Kışın en sevdiğim tariflerinden biri de bu içinizi ısıtacak portakallı tarçınlı kek tarifi. Hadi hep beraber hazırlayalım. Herkese şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
Üzeri için:
NASIL YAPILIR?
Yumurtaları ve şekeri bembeyaz olana kadar çırpıyoruz. Daha sonra yapı ve sütü ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Portakal suyunu ve rendesini ekliyoruz. Çırpmaya devam ediyoruz. Katı malmzemeleri karışımını içerisine eleyerek ekliyoruz ve nazikçe karıştırıyoruz. Malzemeler homojen olduğunda tereyağı ile yağladığımız kalıbımıza hamuru koyuyoruz. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40-45 dk pişiriyoruz. Kek pişerken başka bir kapta 1 su bardağı pudra şekeri ve yarım portakal suyunu iyice çırpıyoruz. Fırından çıkardığımız sıcak kekimizin üzerine döküyoruz. Kekimizi 15-20 dk dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.