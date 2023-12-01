Kışın en sevdiğim tariflerinden biri de bu içinizi ısıtacak portakallı tarçınlı kek tarifi. Hadi hep beraber hazırlayalım. Herkese şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

3/4 su bardağı ayçiçek yağı

1 su bardağı süt

3 su bardağı un

2 adet portakalın suyu

2 adet portakal kabuğu rendesi

1 su bardağı nişasta

1 çay kaşığı tarçın

1 paket kabartma tozu

1 çimdik tuz

Üzeri için:

1 su bardağı pudra şekeri

4-5 yemek kaşığı portakal suyu

NASIL YAPILIR?

Yumurtaları ve şekeri bembeyaz olana kadar çırpıyoruz. Daha sonra yapı ve sütü ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Portakal suyunu ve rendesini ekliyoruz. Çırpmaya devam ediyoruz. Katı malmzemeleri karışımını içerisine eleyerek ekliyoruz ve nazikçe karıştırıyoruz. Malzemeler homojen olduğunda tereyağı ile yağladığımız kalıbımıza hamuru koyuyoruz. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40-45 dk pişiriyoruz. Kek pişerken başka bir kapta 1 su bardağı pudra şekeri ve yarım portakal suyunu iyice çırpıyoruz. Fırından çıkardığımız sıcak kekimizin üzerine döküyoruz. Kekimizi 15-20 dk dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.