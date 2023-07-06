Poşe yumurta yapmak düşündüğünüzden çok daha kolay
Yumurta kırmayı becerebiliyor ve su kaynatabiliyorsanız eğer, poşe yumurta virtüözü olabilmek için gereken tüm yeteneklere sahipsiniz demektir.
Poşe yumurta yapmak, ilk bakışta biraz karmaşık görünebiliyor. Yumurtayı sarısını dağıtmadan kırmak için gereken hüner, her bir yumurtayı tavaya almadan önce küçük bir kâseye kırmak gibi angarya görünen işler, su sıcaklığının titizlikle ayarlanması ve sıvımsı yumurtanın bir sıvının içinde bir şekilde katılaşıp şekil alacağına dair gereken sonsuz inanç…
Bu gözdağının bir diğer sebebi de pek çok tanınmış yemek kitabı yazarının ve mutfak uzmanının en iyi poşe yumurta yönteminin kendilerininki olduğuna dair söylemleri ve her tekniğin birbirinden farklı olduğunu iddia etmeleri. Alt tarafı kahvaltı edeceğiz, kim uğraşmak ister ki tüm bunlarla?
Ama inanın, mesele şundan ibaret: yumurta kırmayı becerebiliyor ve su kaynatabiliyorsanız eğer, poşe yumurta virtüözü olabilmek için gereken tüm yeteneklere sahipsiniz demektir.
Poşeleme, yiyecekleri tamamen ya da kısmen hafifçe kaynayan bir sıvıya – suya genelde – batırmaktır aslında. Yani nemli yiyecekler üreten ıslak bir pişirme yöntemi. Ayrıca herhangi bir yağ gerekliliği olmadığından, son derece sağlıklı bir metot.
Poşe yumurta yapmayı çok da komplike bir hale getirmeye gerek yok. Mükemmel poşe yumurtalar için sadece şu adımları uygulamanız yeterli.
1) En iyisi taze yumurtalar, ama eski olanlar da iş görür
Bazen poşe yumurtanın sadece en taze yumurtalarla yapılabileceğini, hatta kahvaltıdan önce markete gidip en taze yumurtalardan almak gerektiğini duyabiliyoruz. Evet, yumurta ne kadar taze olursa, yumurta beyazı sarıya daha iyi tutunuyor ve dolayısıyla daha düzgün görünümlü bir paket oluşuyor. Ancak eski yumurtadan poşe olmaz diye bir şey yok (son kullanma tarihleri geçmediği sürece tabii). Eski yumurtalar, beyaz beyaz şeritlerden daha çok bırakır suyun içerisinde; ama bunları servisten önce kolaylıkla temizleyebilirsiniz.
2) Her bir yumurtayı ayrı ayrı kaselere kırmaya gerek yok
Önceliğiniz her bir yumurtanın maksimum derecede düzgün ve simetrik görünmesiyse eğer, evet, tek tek kırın hepsini. Ama kalabalık bir güruh için sofra kuracaksanız eğer ve yumurtalarınız için daha doğal, rustik bir görüntüyü sorun etmiyorsanız, tüm yumurtaları aynı kâseye kırıp hepsini birden suyun içine bırakmanızda hiçbir sakınca yok. Yalnızca yumurtaların tek bir tabaka halinde rahatça yayılabilmelerine yetecek büyüklükte bir tencere kullandığınızdan emin olun.
3) Su çok kaynamamalı
Yumurtaları eklemeden önce suyu iyice kaynatarak sıcaklığı ayarlayın, sonra da altını kısıp hafifçe kaynayacak şekilde bırakın.
4) Sirke opsiyonel bir seçenek
Suyun içine biraz sirke eklemek, yumurta beyazlarının daha hızlı şekil almalarına yardımcı olur; ancak sadece su dolu bir tava ile de harika poşe yumurtalar hazırlayabilirsiniz, sirkeye pek gerek yok.
5) Hızınızı ayarlayın, fazla pişirmeyin
Poşe hazırlanan yumurtanın ideal pişme süresi, yumurtanın boyutuna göre değişir. İki dakikacık bile sürebilir; ama genel kanı, 3 ila 4 dk arasındadır. Yumurtaların pişip pişmediğinden emin olamadığınız anlarda, seçiminizi daha kısa süreden yana yapın. Beyazlar şekil almış, sarı kısım ise henüz yumuşak olmalı. Poşe yumurtanın en iyi yanı, yumurta sarısının yavaş yavaş yayılıp dokunduğu her şeyi altın rengine çevirmesidir. Aşırı pişmiş sarı, bütün büyüsünü kaybeder. Yumurtaları sudan alırken oluklu bir kaşık kullanın.
6) Poşe yumurtaları önceden de hazırlayabilirsiniz
Yumurtaları yemekten şöyle bir 30 dk kadar erken hazırladıysanız eğer, oda sıcaklığında suyla dolu bir kâseye alıp servis zamanı gelene dek kaseyi tezgahın üzerinde bekletin. Kalabalık sofralar için poşe yumurtaları bir gün önceden de hazırlayabilirsiniz. Pişen yumurtaları kaynayan suyun içinden doğruca buzlu suya alın. Kaseyi servise kadar buzdolabında muhafaza edin. Yumurtaları, hafifçe kaynayan suda, 30-60 sn kadar ısıtın.
Poşe yumurtaların en iyi kahvaltı tariflerinde en önemli malzemelerden olduklarını unutmayın. Poşe yumurtanın yalnızca kahvaltıda tüketilen bir ürün olduğunu düşünmeyin sakın. Bu yepyeni maharetinizi harika salatalara leziz eklemeler yapmak için kullanabilirsiniz. Ya da poşe yumurtanın bir kâse çorbaya ne kadar yakıştığını duymuş muydunuz hiç? Domates ya da mantar çorbasında deneyebilirsiniz örneğin. Son olarak, poşe yumurta sarısının kremalı makarna soslarına katabileceği lezzete inanamazsınız.