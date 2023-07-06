Bazen poşe yumurtanın sadece en taze yumurtalarla yapılabileceğini, hatta kahvaltıdan önce markete gidip en taze yumurtalardan almak gerektiğini duyabiliyoruz. Evet, yumurta ne kadar taze olursa, yumurta beyazı sarıya daha iyi tutunuyor ve dolayısıyla daha düzgün görünümlü bir paket oluşuyor. Ancak eski yumurtadan poşe olmaz diye bir şey yok (son kullanma tarihleri geçmediği sürece tabii). Eski yumurtalar, beyaz beyaz şeritlerden daha çok bırakır suyun içerisinde; ama bunları servisten önce kolaylıkla temizleyebilirsiniz.