Pratik Adana usulü su böreği

Su Böreği nasıl yapılır?

MALZEMELER

20 adet baklavalIk yufka

2 adet yufka 250 gr tereyağ

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta

300 gr çeçil peyniri

100 gr kaşar peyniri

NASIL YAPILIR?

Yufkaları tepsi boyutunda kesiyoruz. Tereyağı eritip tepsimizi yağlıyoruz. İlk 10 adet baklava yufkasını araları yağlayarak üstüste yerleştiriyoruz. Kare şeklinde böreğimizi keserek iz veriyoruz. Hazır yufkaları gelişigüzel parçalayıp süt,su, yumurta karışımına bandırarak tepsiye yerleştiriyoruz. Tüm peynirlerimizi yerleştiriyoruz. Kalan hazır yufkamıza da yukarıdaki işlemi yapıyor baklava yufkalarımızı dizerek böreğimizi tamamlıyoruz.

Davul fırında 1 saat pişiriyoruz. Ya da 180 derecede 45 dk pişiriyoruz. Kontrollü gidelim son 15 dakikada çevirip diğer tarafını pişiriyoruz..

Afiyet olsun..

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