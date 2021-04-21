Ramazan’da tüketilmesi gereken 10 besin

Ramazan ayı bu yıl da koronavirüs salgını ile başladı. Özellikle Ramazan ayında bağışıklığı güçlendiren besinlerin tüketilmesi gerektiğini söyleyen Uzman Diyetisyen Yeşim Nurdan Özkorucuklu, “Koronavirüs salgınına karşı en güçlü silahımız bağışıklık sistemini güçlü tutmak ve özellikle oruç tutarken bağışıklığımızı güçlendirecek besinler tüketmemiz sağlımızın açısında çok önemli” dedi
Uzman Diyetisyen Yeşim Nurdan Özkorucuklu, Ramazan ayının gelmesiyle beraber, oruç tutarken iftar ve sahur öğünlerinde tüketilmesi gereken 10 besini sıraladı.
Yumurta
Anne sütünden sonra gelen örnek protein kaynağı olarak bilinen yumurtaya sahur sofralarınızda yer verin hem tokluk sürenizi uzatın hem de içerdiği A vitamini, E vitamini ve bakır gibi minerallerle bağışıklığınızı destekleyin.
Kefir
Bağırsak dostu fermente süt ürünü kefir, içerdiği betakaroten ile bağışıklık sisteminizi güçlendirir, kalsiyum ihtiyacınızı karşılar, iftar, sahur sofralarınızda ya da ara öğün olarak tüketebilirsiniz.
Badem, ceviz, fındık, fıstık
Ramazan sofralarınızda 2 tam ceviz ya da 8-10 adet badem, fındık, fıstığa yer verin. Çinko, E vitamini, omega-3, bakır içerikleri ile hücresel bağışıklık yanıtınızı kontrol edin, yaşla azalan bağışıklık yeteneğinizi iyileştirin.
Havuç
Antiinflamasyon etkiye sahip yüksek betakaroten içeriği ile bağışıklık işlevinizin sürekliliği için ister salatalarınızda ister suyunu sıkarak tüketebilirsiniz.
Balık
Beyin ve kalp için önemi tartışılmaz omega-3 aynı zamanda hücrelerin bağışıklık için verdiği yanıtı kontrol etmede önemli bir kaynak. Haftada 1-2 kez iftarınıza balık mönüleriniz eşlik etsin.
Domates
Vücudumuz tarafından sentezlemeyen, dışardan alabildiğimiz en güçlü antioksidan içeriği likopen ile domatesi salça olarak yemeklerinizde, taze hali ile salatalarınızda kullanarak hem vücudunuzu hem de sofralarınızı şenlendirin.
Kırmızı ve yeşil biber
Enfeksiyonları azaltmayan ama koruyucu özelliği olan C vitaminin en önemli kaynaklarından olan bu ikiliyi ramazanda da tüketmeyi ihmal etmeyin.
Zerdeçal
Güçlü bir antioksidan olan zerdeçalı yemeklerde karabiber ve zeytinyağı ile buluşturun emilimini artırın ve bağışıklık sisteminizi destekleyin.
Su
Uzun süreli açlık ve enfeksiyon gibi durumlarda kaybettiğin suyun baş dönmesi, yorgunluk, solunum güçlüğü gibi etkilerini yaşamamak için sahurla iftar arasında en az 2 litre kadar su tüketmeyi ihmal etmeyin.
Kuru baklagil
Protein içeriği ile et yemeklerine alternatif, çinko, bakır gibi minerallerle bağışıklığınıza destek besin grubu.
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