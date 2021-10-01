Restoran suflesi: Bitter çikolatalı enfes tarif

Bu hafta inanılmaz pratik ama bir o kadar da yogun çikolatalı, enfes bir sufle tarifi yapıyoruz. Hem kendi malzemelerimizi kullanmamız hem de istediğimiz zaman ulaşılabilir olması da cabası. Malzemelerimiz aşağıda.. Herkese şimdiden afiyet olsun.

Aman Dikkat: Pişirme süresini geçirmeyin yoksa kek olur.

6 kişi için

MALZEMELER

165 gr bitter çikolata

165 gr tereyağı

150 gr pudra şekeri (elenmiş)

3 yumurta + 3 yumurta sarısı

75 gr un (elenmiş)

3 çay kaşığı kakao

NASIL YAPILIR?

Tereyağı ve çikolataları benmari usulü eritiyoruz.

Yumurtaları çırpıyoruz. Sırasıyla pudra şekeri, un, kakaoyu da koyup karıştırıyoruz.

Son olarak erittiğimiz çikolata ve tereyağını da ekleyip yedire yedire karıştırmaya devam ediyoruz.

Homojen bir kıvamın ardından fırına gitmeye hazır!

180 derecede 10-13 dk pişiriyoruz.

Afiyet olsun

youtube.com/bunuyerim

instagram.com/mervecobanuslas/

BONUS: EFSANE LEZZET BALLI TAVUK

