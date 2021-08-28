Rokoko: Enfes dondurmalı pasta

Bu hafta yaz aylarının olmazsa olmazı dondurmanın belki de en yakıştığı tariflerden biriyle karşınızdayız. Hem pasta hem dondurma! Sıcak yaz günleri için soğuk, hafif bir tatlı arayanlara gelsin. Aşağıya malzemeleri yazıyorum, şimdiden afiyet olsun.