Saray sofralarını süsleyen Sütlaç

Hafif ve mideyi rahatlayan bu tatlının yapılışı oldukça kolay. Sütlaça her zaman yakışan yegane baharat tarçındır. Benim tarifimin sırrı süte rendelenmiş portakal kabuğu eklemesi.

MALZEMELER

800 ml süt

1 çay bardağı pirinç

1 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

Portakal kabuğu rendesi

NASIL YAPILIR?

Pirincin üzerine 3 çay bardağı suyu koyarak önce orta ateşte, kaynayınca kısık ateşte 15-20 dakika pişirin.

Yarım bardak süt ile nişastayı karıştırın.

Bu arada diğer bir tencerede sütü ısıtın, kaynamaya yakın ilk şekeri sonra nişastayı vepirinci koyup pirinçler iyice yumuşayana kadar pişirin.

Vanilyayı ve rendelenmiş portakal kabuğu da ekleyip birlikte 2-3 dakika daha karıştırarak pişirin.

Servis yapacağınız kaselere paylaştırın.

Oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırın.

Sütlacı servis etmeden önce tarçın veya çekilmiş fındıkla süsleyin.

Afiyet olsun!