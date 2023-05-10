Sarımsaklı Naan Ekmeği

Bu hafta farklı kültürden bambaşka bir mutfaktan bir tarifle karşınızdayım. İsterseniz yemeğin yanında isterseniz atıştırmalık niyetine tüketebileceğiniz efsane bir tarif. Aklınızda olsun, Hint yemeklerinin yanında o baharatlı soslarına banmak için de bire bir...