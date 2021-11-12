Şeflerden bal kabağı çorbası tarifi

Kış aylarının gelmesi ile birlikte özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olacak, vitamin ve mineral yönünden zengin besinleri tüketmek daha da önemli bir hale geliyor. Metro Türkiye bünyesinde hayata geçirilen Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro’nun usta şefleri de kışın en güzel lezzetlerinden olan balkabağını kullanarak sağlıklı ve enfes bir çorba tarifi paylaştı.

Kış aylarının başladığı ve hava sıcaklıklarının giderek düştüğü bu günlerde bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak daha da önemli bir hale gelmeye başladı. Bu dönemlerde özellikle enerji veren sağlıklı ve vitamin yönünden zengin, mevsimine uygun gıdaları tüketmeye önem vermek gerekiyor. Aynı zamanda tüketicilerin izlenebilirlik çözümlerini kullanarak nerede ve hangi şartlar altında üretildiğini bildiği gıdaları tercih etmesi de sağlıklı gıdaya erişim için bir o kadar önemli.

Kasım ayının en güzel lezzetlerinden olan balkabağı da sağlıklı beslenenlerin tercih ettiği gıdalar arasında öne çıkıyor. İçerdiği A ve C vitaminleri ile kış aylarında bağışıklık sisteminizi güçlendirmenize yardımcı olacak balkabağı, demir, fosfor ve magnezyum gibi mineraller açısıdan da oldukça zengin. Ayrıca sağlığına özen gösteren ve gıda güvenliği konusuna dikkat eden tüketiciler için Metro Türkiye raflarından, kaynağı belli gıdaya erişmek de mümkün. Metro Türkiye, balkabağının da dahil olduğu 8.500 taze meyve sebze ürününde sunduğu izlenebilirlik çözümleri sayesinde ürünlerin tarladan sofraya olan hikayesini şeffaflıkla sunarak tüketicileri bilgiyle de besliyor.

Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu olarak Metro Türkiye’nin hayata geçirdiği Gastronometro’nun usta şefleri de kışın en güzel lezzetlerinden olan balkabağını kullanarak sağlıklı ve lezzetli bir “Bal kabağı çorbası” tarifi hazırladı. Soğuk havalarda vücut direncinizi de artırmanıza yardımcı olacak bu tarif, aynı zamanda bitki bazlı beslenme şekillerini tercih eden tüketiciler için de besleyici bir alternatif.

Bal Kabağı Çorbası Tarifi

MALZEMELER

500 gr balkabağı püresi,

150 gr kuru soğan,

90 gr havuç,

5 gr sarımsak diş,

10 gr taze zencefil,

100 gr tatlı patates,

4 gr tuz,

50 ml zeytinyağı,

10 gr taze kişniş,

30 gr roka,

1 lt sebze stock,

40 gr çam fıstığı,

80 gr kabak çekirdeği,

50 ml hindistan cevizi kreması,

2 gr beyaz biber.

Sebze Stock: 50 gr havuç, 25 gr pırasa, 10 gr soğan, 2 gr sarımsak, 12 gr kereviz sapı, 1 adet karanfil, 1 gr beyaz biber, 2 lt su.

Sebze Buketi: 10 gr maydanoz sapı, 10 gr kereviz sapı, 4 gr kekik taze, 1 adet defne yaprağı, 50 gr pırasa, 1 adet mutfak ipi.

NASIL YAPILIR?

Sebze Buketi: Pırasa, maydanoz sapı, kereviz sapı ve taze kekik eşit boyda kesilir. Pırasa, tek tarafından uzunlamasına kesilir. Maydanoz sapı, kereviz sapı, taze kekik ve defne yaprağı pırasanın içine koyularak sarılır. Pırasa içindeki sebzelerin dağılmasını önlemek için mutfak ipi yardımıyla bağlanır.

Sebze Stock: Suyun 2 lt'si tencereye alınır. Havuç, pırasa, soğan, sarımsak ve kereviz sapı mirepoix doğranır. Doğranan sebzeler, karanfil, beyaz biber ve bouquet garni suya ilave edilir. Tencerenin altı kısık ateşte bırakılıp, yaklaşık 2-3 saat kaynamaya bırakılır. Kaynama süresi içerisinde üzerinde biriken köpükler kevgir yardımı ile alınır. Kaynama işlemi tamamlandıktan sonra 0,7 mm mutfak süzgeci yardımıyla ayrı bir tencereye süzülür.

Balkabağı Çorbası: Küp kesilmiş mor soğan ile sarımsaklar zeytinyağında kavrulur. Daha sonra iri parçalar halinde kesilmiş tatlı patates, zencefil, kişniş ve balkabağı püresi ilave edilerek kavurmaya devam edilir. Kavurma işlemi bitince bal kabağının içine sebze stock eklenir. Sebze suyu ilave edildikten sonra 15 dk. daha kaynatılır. Patatesler ve soğanlar piştikten sonra tuz ve beyaz biber ile tatlandırılıp el blender yardımı ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekilir. 5 dk. daha düşük ısıda kaynatılıp kavrulmuş çam fıstığı ve kabak çekirdeği, roka ve hindistan cevizi kreması ile servis edilir.