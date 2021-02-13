Ben de size bu özel günü diğer günlerden ayıracak olan, kolayca hazırlayabileceğiniz başlangıcından ana yemeğine, mezesinden ekmeğine, salatasından tatlısına keyfili bir menü hazırladım. Hepimize keyifli bir akşam diliyorum ve sevgililer günümüzü kutluyorum...

BAŞLANGIÇ: PEYNİR VE YUMURTA DOLGULU RAVIOLİ

Peynir ve yumurta dolgulu ravioli için malzemeler

2 adet yumurta sarısı

200 gr un

Az miktarda su (elimizi ıslatmak icin)

100 gr ricotta peyniri

Yarım demet maydanoz

Tuz

Karabiber

Yapılışı: Unu temiz bir tezgaha alıp, ortasına minik bir havuz açıyoruz. Yumurta sarılarını ekleyip yavaş yavaş homojenize olana kadar çatalla karıştırıyoruz. Elimizi biraz ıslatıp yoğurma işlemine geçiyoruz. Hamurumuzu 10 dakika kadar yoğurup, dinlenmeye bırakıp iç dolgumuzu yapmaya geçebiliriz. Maydanozları minik minik doğrayıp, peynirle karıştırıyoruz. İçerisine tuz ve karabiber ekliyoruz ve bir sıkma torbasına alıyoruz. Hamuru ve tezgahı iyice unlayıp, hamuru incecik açıyoruz.4 adet kare şekil çıkartıyoruz ve iki tanesinin ortasına peyniri halka şeklinde sıkıp ortasına yumurta sarısı ekliyoruz. Kalan iki kare hamuru üzerlerine kapatıp kenarlarını iyice kapatıyoruz ve pizza kesme aletiyle kenarlarını kesiyoruz. Kaynayan tuzlu suyun içerisine bırakıyoruz ve 3-4 dakika pişirip çıkartıyoruz.

ANA YEMEK: BROKOLİ KREMASI EŞLİĞİNDE PORTAKAL SOSLU LEVREK VE CEVİZLİ MISIR EKMEĞi

Brokoli kreması eşliğinde portakal soslu levrek için malzemeler

600 gr taze levrek

200 gr brokoli

1 su bardagı süt

1 su bardağı sıcak su

1 adet küçük soğan

2 adet portakal

Tuz

Karabiber

1 avuç fındık (süslemek için)

Yarım avuç yaban mersini (süslemek için )

Levrek için: Bir fırın tepsisine yağlı kağıt seriyoruz ve levrekleri yerleştiriyoruz. Üzerine biraz tuz ve karabiber serpip 200 derecede 15 dakika pişiriyoruz.

Brokoli kreması için: Soğanı ince ince (piyazlık) doğruyoruz ve zeytinyağında terletiyoruz. Brokoliden çok az ayırıp süsleme için kullanacağız. Kalan brokolileri, süt, su, tuz ve karabiber ile birlikte brokoliler yumuşayana kadar pişiriyoruz. Piştikten sonra soğanları ve 1 kaşık zeytinyağı ekleyip blenderdan geçiriyoruz.

Portakal sos için: Portakalların suyunu sıkın. Bir çay kaşığı şeker ve 2 adet karabiber tanesi ile 4-5 dakika kaynatarak çektirin. Zeytinyağı ve tuz ekleyerek çırpın.

Tabağımıza öncelikle brokoli kremamızı koyuyoruz. Üzerine balığı ekliyoruz, portakal sos gezdiriyoruz ve üzerini kıyılmış fındık ve yaban mersini ile süslüyoruz.

Cevizli mısır ekmeği için malzemeler

4 su bardağı mısır unu

1 su bardağı un

1 adet yumurta

1 su bardağı sıvıyağ

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı şeker

Yarım yemek kaşığı tuz

1 avuç dolusu kıyılmıs ceviz içi

1 paket kabartma tozu

Yapılışı: Bütün malzemeleri derin bir kaba alıp homojenize olana dek karıştırıyoruz. Yağlanmış bir tepsiye yayıyoruz. Üzerini düzlüyoruz, dilerseniz üzerini de ceviz ile süsleyebilirsiniz. 180 derecede 30-35 dakika pişiriyoruz. Fırından çıkarttıktan sonra soğumaya bırakıyoruz.

3 MEZE: FALAFEL KÖFTE, PAPAGANNİS, ŞAKŞUKA

Falafel köfte için malzemeler

500 gr haşlanmış ve kabuklarından ayrılmış nohut 1 büyük limonun suyu

1 diş sarımsak

3-4 dal yeşil soğan

Yarım demet maydanoz

1 çay bardağı un

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz acı biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı: Bütün malzemeleri robotta çekiyoruz. Bir fırın tepsisine yağlı kağıt seriyoruz. Falafel karışımımızdan ufak parçalar alıp elimizde yuvarlıyoruz ve fırın tepsisine diziyoruz. 170 derecede 15 dakika pişiriyoruz. Üzerine limon sıkıp ya da yeşil salatalarınızın içerisine koyup tüketebilirsiniz.

Papagannis için malzemeler malzemeler

2 adet patlıcan

100 gr süzme yoğurt

2 yemek kaşığı ceviz

1 çay kaşığı tuz

1 diş sarımsak

Üzeri için: Zeytinyağı ve Acı toz biber

Yapılışı: Patlıcanları iyice közleyip ve temizliyoruz. İri parçalar halinde kesiyoruz. Yoğurdu iyice çırpıyoruz. Cevizleri robottan geçiriyoruz ve sarımsakaları iyice eziyoruz. Bütün malzemeleri karıştırıyoruz. Üzerine hazırladığınız toz biberli zeytinyağından gezdiriyoruz.

Şakşuka için malzemeler

1 adet patlıcan

1 adet kabak

2-3 adet yeşil biber

2 adet domates

1 yemek kaşığı salça

Yapılışı: Patlıcan, kabak ve sivri biberleri küp küp kesiyoruz kızgın yağda kızartıyoruz ve tabağa alıyoruz. Üzeri için; domatesleri rendeliyoruz, küçük bir tavaya zeytinyağı koyuyoruz ve salçayı iyice kavuruyoruz. Domatesi de ekleyip 4-5 dakika kaynatıyoruz ve kızarttığımız sebzelerin üzerine döküyoruz.

TATLI: TİRAMİSU

Tiramisunun kreması için:

2 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı toz şeker

170 gr mascarpone peyniri (labne de kullanabilirsiniz)

60 gr krema

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı: Yumurta sarılarını ve toz şekeri bain-marie'de çırpıyoruz. (Bain-marie: Ocağın üzerinde kaynar su dolu olan bir tencerenin üzerine başka bir kap koyarak, ürünü üstte pişirme işlemi). Yumurta sarıları bembeyaz olmalı ve hacim olarak 2 katına çıkmalı. Ayrı bir yerde mascarpone ya da labneyi, pudra şekerini krema ile kalınlaşana kadar çırpıyoruz. Hazırladığımız bu iki karışımı spatula ile birbirine yediriyoruz.

Lady finger (Kedi dili bisküvi) için:

3 adet yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım limon kabuğu rendesi

1 ve 1⁄4 su bardağı un

1 yemek kaşığı nişasta

Tiramisunun yapılışı: Yumurtaları, şeker ve tuz ile birlikte iyice çırpıyoruz. Bain-marie'ye alıyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Bu işlem 4 dakika sürmeli. Karışımı bain-marie'den alıp mixerle yumurtalar köpüklenene kadar çırpıyoruz. Yaklaşık 8-10 dakika çırpıyoruz. Limon rendesi ekliyoruz, unu eleyerek ekliyoruz ve en son mısır nişastasını da ekliyoruz ve spatulayla nazikçe homojenize ediyoruz. Pastacı sıkma torbasına alıyoruz ve kedi dili şekli vererek yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimize sıkıyoruz. 175 derecede yaklaşık 15 dakika pişiriyoruz.

Kedi dili bisküvilerimizi batırmak için 2 su bardağı sade filtre kahve hazırlıyoruz, içerisine 1 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyoruz. Kedi dillerimizi teker teker kahveye batırıp, bir tepsiye ya da borcama diziyoruz. Üzerine hazırladığımız kremayı ekliyoruz ve bir kat daha kedi dili diziyoruz. En üst kata kremamızı döküp üzerini güzelce düzlüyoruz ve en son üzerine kakao döküp, buzdolabında iyice soğutuyoruz.

Afiyet olsun