Soğuk havalarda sıcak bir lezzet Katmer

Uzun zamandır süren bahar havası bitti, beklenen kış geldi. Dışarıda soğuk hava eserken, evde içinizi ısıtacak bir tatlı yapmaya ne dersiniz? Gaziantep’in ünlü katmeri, tam da aradığınız lezzet. Çıtır çıtır hamurunun üzerinde bol Antep fıstığı ve kaymağıyla kendi hafif, tadı muhteşem katmeri evde de yapabilirsiniz. Onur İbili, Gaziantep’in bu muhteşem lezzetine farklı bir bakış açısı getirerek “Simit Katmer”i lezzet severlerin beğenisine sundu. En güzeli gidip yerinde tatmak ancak pandemi nedeniyle Gaziantep’e gidemeyen ve bu lezzetten mahrum kalmak istemeyenler için de tarifini paylaştı.

Günün her saatinde yiyebileceğiniz “Simit Katmer” tarifi

Hamuru için:

250 gr un

100 gr su

10 gr tuz

İçinin malzemesi için:

100 gr toz fıstık

75 gr şeker

75 gr kaymak

Hazırlanışı: Önce derin bir kaba un, su ve tuzu koyup iyice yoğurun. Sonra hamurunuzu yumak haline getirip üzerini yağlayıp hazırlayın, bir gün boyunca dolapta dinlendirin.

Sonrasında hamuru incecik açın. Klasik bir katmer yapmak istiyorsanız içerisine malzemeleri koyup katlayın. Simit katmer için ise hamuru katladıktan sonra yuvarlak rulo hale getirin, ucunu birleştirerek, simit formu oluşturun.

200 derece fırında 8 dk pişirin.

Afiyet olsun!