Siyah maraş dondurması keyfi

Kahramanmaraş’ta vatandaşlar kış mevsimi nedeniyle kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta yer alan Ahır Dağı’na akın etti. Ocak ayında karla kaplı dağa çıkan vatandaşlara, Kahramanmaraş’ın dondurma firmaları arasında yer alan Kervan-Alpedo tarafından yaklaşık yarım ton ‘Maraş Dondurması’ ikram edildi. Etkinliğe katılan vatandaşlar, -10 derecede dondurma yiyebilmek için birbirleriyle yarıştılar.
Kervan-Alpedo Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu tarafından baltayla kesilen dondurma kısa sürede tükendi.
Karda siyah dondurma da ikram edildi
Sade dondurmanın yanı sıra vatandaşlar siyah dondurmanın da tadına bakma imkanı buldu. Dondurma ikram edilen vatandaşlara dondurmanın ham maddesi olan salep kazanlarda pişirilerek ücretsiz dağıtıldı. Maraş dondurmasının kış ve yaz mevsiminde tüketilebileceğini söyleyen Sami Kervancıoğlu, kaliteli Maraş dondurmasının özelliğinin keçi sütü, salep ve ustalığının olduğunu söyledi.
Klasik Maraş dondurmasının yanı sıra ‘siyah inci’ diye tabir ettikleri dondurmanın da sağlık açısından faydalı olduğunu söyleyen Kervancıoğlu, “Kahramanmaraş biliyorsunuz bir dondurma kenti. En güzel yanı ise kış mevsiminde tüketilebilirliği. Bu dondurmanın yaz ve kışı yoktur. Özelliği ise, doğal ve salebi oluşu bir de ustalığıdır. 13 yıldır bu işin içindeyiz, kar ile yaptık buz ile yaptık ve şu anda teknoloji ile devam ediyoruz. Burada bugün vatandaşlarımızla birlikte, bu güzel günü birlikte yaşıyoruz. Dondurmayı kışın eksi 40, yazın da 30 derecede yiyebiliriz. Doktorların da tavsiyesi var, boğaz ameliyatında dondurmamızı reçetesine yazıyor. Beyaz incimiz dondurmamız öksüzdü ve siyah inciyi de yanına kardeş olarak getirdik. Siyah dondurmamızın özelliği bitkisel karbon kömüründen yapılıyor. Sadece Los Angeles’ta ve Kahramanmaraş'ta. Sağlığa da çok faydalıdır” diye konutu.
"Günlük 110 ton dondurma üretiyoruz"
Kervan-Alpedo Lezzet Grubu’nun ürünlerinin 87 bin noktaya gönderildiğini ve günlük 110 ton dondurma ürettiğini ifade eden Kervancıoğlu, “Kervan-Alpedo Lezzet Grubu olarak ürünlerimizi 87 bin noktamıza sevk ediyoruz. 13 ülkeye de ihracat yapıyoruz ve günlük 110 ton çıkartıyoruz. Bu dondurmayı sadece ölüler yemez. Bizim hedefimiz 30 ülkeye çıkarttığımız zaman günlük 330 ton üretim elde etmiş olacağız. Dondurmanı hası budur ve dondurma Kahramanmaraş’ta yenilir. Lütfen her dondurmayı tüketmeyin” ifadelerini kullandı.
Dondurma ikramında soğuktan etkilenmediklerini ifade eden vatandaşlar ise, “Bizler çocukluğumuzdan bu yana beyaz dondurmayı yiyorduk ancak siyah dondurmayı da zevkle yiyoruz” diye konuştular.
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