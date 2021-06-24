Siyez Unlu Sebzeli Pizza

Diyabet ve obezite bildiğiniz gibi ülkemizde en çok görülen hastalıklardan ikisi. Bunu önlemek adına biz de mutfağımızda küçük değişiklikler yapabiliriz. Beyaz un yerine tam buğday unu, siyez unu kulllanmak. Şeker yerine bal, pekmez gibi ürünler kullanmak gibi. Bildiğiniz gibi siyez ununun faydaları saymakla bitmez ama benim için en önemli olanı, kan şekerini stabil tutması ve sindirim sistemine yararı bakımından metabolizmayı hızlandırması olur. Tariflerimi yaparken de artık böyle değerleri göz önünde bulunduruyorum ve çok sevdiğimiz tarifleri daha sağlıklı hale getirmeye çalışıyorum. Bunu yaparken tabii ki lezzetten de ödün vermemeye çalışıyorum. Siz de içeriğini tam olarak bilemediğiniz hazır ürünler satın almak yerine, kendi mutfağınızda, hem kendinize hem de sevdiklerinize keyifli bir yemek hazırlayabilirsiniz. Şimdiden ellerinize sağlık.
MALZEMELER
Hamuru için;
- 1+1/4 su bardağı su
- 4,5-5 su bardağı siyez unu
- 1 paket kuru maya
- 2 çay kaşığı kaya tuzu
- 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
Üzeri için;
- 3-4 yemek kaşığı domates püresi
- 2 avuç rende mozarella
- 3-4 dilim kabak
- 3-4 dilim patlıcan
- 1 küçük salkım domates ya da birkaç çeri domates
- Yarım kırmızı biber
- Kekik
- Zeytinyağı
NASIL YAPILIR?
Bir kapta mayayı 1 çay kaşığı şeker ve 1 çay bardağı ılık su ile iyice karıştırın ve köpürene kadar yaklaşık 10 dk bekletin. Başka bir kapta tuzu ve unu karıştırın. Ortasına bir havuz açıp mayalı karışımı ve kalan suyu ekleyin. İyice yoğurun. Dibi yağlanmış bir kaba hamuru alın, üzerini streçle örtün ve 2 saat dinlenmeye bırakın. Hamur iyice kabarınca, unlu bir tezhaga alıp ikiye bölün hamurları iyice yuvarlayın ve top haline getirin. Böyle de 30 dk kadar dinlendirin ve bu sürenin sonunda unlanmış bir tezgahta hamurları ellerinizle açın. Yuvarlak şekilde açtığınız hamuru, yağlı kağıt koyduğunuz tepsiye alın ve üzerine ilk önce domates sosu, daha sonra peyniri ve üzerine malzemeleri koyun. Önceden ısıttığınız 200 derecelik fırında yaklaşık 12 dk pişirin. Yanları ve altı kızardığında pizzayı çıkartın ve üzerine zeytinyağı ve kekik ekleyin. Afiyet olsun :)
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